«Победа рождается не только в бою, но и вере, трудолюбии и единстве»

В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий

Фото: Динар Фатыхов

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На праздник были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла и участники боевых действий. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спасибо за Победу!»

На площади перед театром оперы и балета ветеранов встречали 600 активистов детских и молодежных общественных организаций, волонтеры и студенты высших учебных заведений. Молодежные патриотические движения республики организовали культурную программу для ветеранов, прибывших на встречу с раисом РТ Рустамом Миннихановым. Молодые люди выстроилась в формате живого коридора, держа в руках красные транспаранты с надписями «Спасибо за Победу!», «Хәтерлибез — помним».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При прибытии каждого автобуса с ветеранами все кричали «Ура!» и хором благодарили. Активисты постарались создать атмосферу Дня Победы 1945-го, когда на улице играли военные песни, юноши с девушками танцевали праздничный вальс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На праздник были приглашены делегации из всех районов Татарстана. К примеру, из Атнинского приехали 6 человек. Среди них Айнур Ягудин — участник специальной военной операции, Динарт Хафизов из деревни Кошар, который прошел Чеченскую войну, Ленар Кабиров — председатель Совета афганцев, который сам служил в Афганистане и сейчас вместе с боевым братством поддерживает связь с участниками СВО, оказывает помощь и ездит на передовую. Всего из Атнинского района в зоне спецоперации сейчас находится более 70 человек, рассказал представитель администрации района Искандер Габидуллин. По его словам, к большому сожалению, непосредственно самих участников ВОВ в районе уже не осталось, однако живы 59 тружеников тыла и 620 детей войны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А в Арском районе в добром здравии два ветерана, прошедших войну. В силу возраста они не смогли приехать на праздник, зато праздник приехал к ним сам: им вручили медали и подарочные наборы, кроме того, дети выступили перед ними с концертными номерами прямо дома, рассказала заместитель руководителя исполнительного комитета Арского района Эльвира Вафина.

«Она мне отдала свою жизнь»

Особенные внимание и забота были направлены на ветеранов. Валентина Красюк из Ново-Савиновского района Казани пришла на торжественное мероприятие при полном параде, со всеми своими наградами. Несмотря на то что женщине 86 лет, она прекрасно выглядит, не забывает о макияже и маникюре. Родилась Валентина Николаевна в Ленинграде и сполна ощутила все горести и ужасы блокадного города.

— Воспоминания об этом времени очень неприятные. Хотя в начале войны мне было всего полтора года, эти годы ярко отпечатались в памяти. После того как началась война, в декабре 1941 года украли наши карточки. Это самое страшное, что могло случиться. Нас было четверо — мама и трое детей, и все мы остались без крошки. Мама пошла к коменданту со слезами, и комендант начал собирать крошечки от каждого кусочка хлеба и передавала нам. Получалось 120-130 грамм хлебных крошек на четверых. Мама их варила, чтобы получалось побольше еды, раскладывала нам на троих, а сама брала уголь из печки, клала под щеку и пила кипяток. Так мы прожили месяц. К этому времени у нас умер старший брат. Потом мы получили карточки. Помню, моя семилетняя сестра очень обрадовалась и воскликнула, что завтра мы наконец-то наедимся. А когда наступило следующее утро, когда мы должны были пойти за хлебом, она не проснулась. Получается, она мне отдала свою жизнь, — рассказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

День Победы Валентина Николаевна тоже встретила в Ленинграде, возле московского вокзала.

— В этот день было 40 градусов жары, никогда такого не случалось раньше. У всех слезы на глазах от счастья. Мама меня держала на руках, потому что ноги у меня уже не ходили, и прямо перед нами рухнула лошадь. Это было очень страшно. К счастью, ее подняли и она смогла идти, а я никак не могла успокоиться. Ко мне подошел мужчина и дал мороженое, а есть я его не могла, у меня еще не было глотательного рефлекса, поэтому я отдала это лакомство другому мальчику, который с удовольствием его съел, — вспоминает ветеран.

«Боль утраты и радость победы до сих пор живет в каждой семье»

На мероприятии, которое состоялось в театре имени Мусы Джалиля, звучали гимны России и Татарстана, а также была объявлена минута молчания в память о погибших защитниках Отечества. Обращаясь к фронтовикам, труженикам тыла, военнослужащим казанского гарнизона и ко всем жителям республики, Раис РТ Рустам Минниханов поздравил всех с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам России. Прошло 80 лет, но боль утраты и радость победы до сих пор живет в каждой семье, в каждом уголке нашей необъятной родины. Время не стерло из наших сердец ни мужества солдат, сражавшихся за родную землю, ни стойкости тех, кто трудился ради победы в тылу. Сегодня многие правнуки поколения победителей мужественно отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции. Мы признательны нашим героям за их отвагу и верность родине, — сказал раис.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Победа рождается не только в бою, но и вере, трудолюбии и единстве. Наша республика в годы Великой Отечественной войны была важнейшим тыловым центром, — подчеркнул он и напомнил, что за значительный вклад в достижение победы в этом году городу Зеленодольску присвоен статус «Город трудовой доблести». 23 завода республики носят почетное звание «Предприятие трудовой доблести». За самоотверженность работников в годы войны сегодня этого звания удостоилось ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зал стоя, громкими аплодисментами приветствовал действующих участников специальной военной операции, которые присутствовали в зале.

— Сегодня России вновь брошен вызов. На передовой СВО настоящие патриоты своей страны, люди чести и доблести. Спасибо нашим бойцам и всем вам за поддержку в любой форме — гуманитарной или военной — любая форма очень важна, — отметил Рустам Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Достойно провести праздник, но не ограничиваться им

После слов поздравления раис Татарстана вручил ветеранам государственные награды, а также благодарности общественным организациям. Ордена «Дуслык» удостоились ветераны Александр Малов, Галимьян Мустафин, Баян Томилова и Зигания Хайретдинова.

Посмертно орденом Мужества были награждены младшие сержанты Зуфар Гараев и Юрий Рожков, также высокую награду получили сотрудник военкомата РТ майор Ильдар Ситдиков и сотрудник военкомата Набережных Челнов прапорщик запаса Эмиль Вахабов.

Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» из рук раиса получил ефрейтор Ирек Бадриев (в/ч 12273), рядовой Альфред Мухаметханов (в/ч 12273), ефрейтор Валерий Никонов (в/ч 41680).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустам Минниханов наказал достойно провести праздник, но не ограничиваться им.

— Не только в этот день, надо всегда помнить тех людей, которые обеспечили суверенитет и безопасность нашей страны,— выразил уверенность раис РТ.

1 / 50 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов