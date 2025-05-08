Пистиолис обманул УНИКС, а россияне не поддержали Перасовича: как ЦСКА еще на шаг стал ближе к финалу

Казанцы забрали подборы, а армейцы закидали трехочковыми

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС уступил и во второй игре полуфинальной серии с ЦСКА. На этот раз со счетом 87:95, хотя казанцы долгое время вели по ходу матча. Теперь команды переезжают в Казань, где проведут два поединка 12 и 14 мая. Шансов у УНИКСа мало, но они есть. Чего не хватило подопечным Велимира Перасовича во второй игре — в материале «Реального времени».

Перасович провел работу над ошибками



УНИКС после провальной прошлой игры провел значительную работу над ошибками. Тренерский штаб казанцев выставили с первых минут Джалена Рейнольдса и ДеВона Акуна-Перселла, оставив на скамейке запасных Исмаэля Бако и Дэррана Хиллиарда.

Уже в первой четверти команда Велимира Перасовича набрала больше очков, чем за половину матча стартового поединка. Особо радовала точность дальних бросков. Маркус Кин, ДеВон Акун-Перселл и Маркос Найт на троих забили пять трехочковых. Такая активность позволила гостям сделать задел в восемь очков — 20:28 в пользу УНИКСа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Армейцев подтащил Алекса Аврамович. За 3,5 минуты второй четверти после грубейших ошибок казанцев устроили рывок 8:0 и сравняли счет. Не помог и тайм-аут Перасовича. Серб набрал семь очков подряд, забросив «трешку», и вывел ЦСКА вперед — 33:30. Аврамович к этому моменту имел в своем активе уже 14 баллов — почти половину от командных.

В составе УНИКСа нашелся свой «спаситель». Дэрран Хиллиард ответил своими семью очками — 35:37. Новичок казанцев забил трехочковый, был точен со штрафных и отличился в проходе. Его действия позволили гостям забрать себе концовку первой половины. Ротация от Перасовича помогла удержать свежесть игроков. Двухочковое попадание Кина подвело черту и установило преимущество УНИКСа перед большим перерывом — 41:45.

Россияне не поддержали УНИКС

ЦСКА значительно уступал в борьбе под щитом. Армейцы в атаке забрали лишь два подбора против семи у казанцев. Провальной первая половина игры получилась для Мело Тримбла и Амата М’Бая, которые на двоих всего одно очков. Такое у москвичей случается лишь по праздникам.

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис не собирался устраивать «байрам» для УНИКСа, поэтому в перерыве усиленно поработал над эффективностью своих легионеров. Третья четверть началась с бомбардировок Тримбла и М’Бая. Они вдвоем настреляли 12 очков (по две «трешки» каждый) и помогли команде хозяев устроить рывок 14:8.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У УНИКСа проседали российские баскетболисты. В особенности разочаровала игра Андрея Лопатина, который смазал несколько «чистых» бросков. В итоге он, Михаил Беленицкий и Дмитрий Кулагин набрали на троих всего шесть очков за матч. Этого явно мало, чтобы побеждать ЦСКА в Москве.

Неуловимый дуэт Аврамович — Уэйр

В итоге с «-4» армейцы устроились на «+2» перед заключительной четвертью. Причем Пистиолис за минуту до конца третьего игрового отрезка снял с игры Аврамовича. В отсутствие серба на паркете начал солировать Каспер Уэйр. Американец забросал казанцев «трешками» и набрал 16 очков. А решающим во всей игре оказался момент с фолом Рейнольдса против Уэйра, после которого армеец забил три штрафных.

Тренер ЦСКА вовремя среагировал на изменения настроений на площадке. Греческий специалист выпустил в этот момент Аврамовича, который со свежими силами примкнул к бомбардировкам кольца гостей. На пару с Уэйром они умудрились набрать по итогам матча 58 очков — на два больше, чем весь УНИКС днем ранее в Москве за всю игру. За полторы минуты до сирены счет стал 92:83, отыграть десятиочковое преимущество не представлялось возможным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, ЦСКА повел в серии 2:0, армейцам для выхода в финал осталось одержать всего две победы. А Перасовичу перед матчами в Казани предстоит решить еще одну загадку. Если первой встречи казанцам надо было сдержать Тони Джекири под щитами, то после второго поединка необходимо придумать нейтрализацию Аврамовича.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20)

ЦСКА: Алекса Аврамович (32 + 5 передач), Каспер Уэйр (26), Ливио Жан-Шарль (11), Мело Тримбл (10 + 5 подборов). УНИКС: Маркус Кин (23), Джален Рэйнольдс (20), Маркос Найт (13), ДеВон Акун-Перселл (12)

«Есть ощущение, что должны были побеждать»

Впрочем, сам тренер УНИКСа считает, что его подопечные должны были победить — помешала избирательность судей с фолами.

— У меня есть ощущение, что мы должны были побеждать с преимуществом около 15 очков. Меня не удовлетворил тот критерий определения фолов, который был установлен сегодня. На уровне этого критерия качество баскетболистов ЦСКА позволило им добыть победу. Тем не менее, у меня осталось ощущение, что мы должны были выигрывать, — сказал Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но стоит ли пенять только на судей? Несмотря на более эффективную игру в нападении (по сравнению с первым матчем), игроки УНИКСа продолжили допускать глупейшие ошибки. По сути, команда просто развалилась в самый ответственный момент, не сдюжив против Аврамовича и Уэйра.



Полуфинальные серии в Единой лиге ВТБ еще никогда не заканчивались с «сухим» счетом. Судя по реакции УНИКСа после первой игры, шансы зацепить хотя бы одну игру у команды Перасовича имеются. А вот по выходу в финал есть большие вопросы. С мая прошлого года УНИКС проиграл ЦСКА уже десятый матч, победив на этом отрезке всего дважды.