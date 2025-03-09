За ночь над регионами России уничтожили 88 БПЛА
Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 88 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно информации ведомства, инциденты произошли в период с 20.00 мск 8 марта до 07.00 мск 9 марта.
Наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 52. Также сообщается об уничтожении 13 — над территорией Липецкой области, 9 — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Воронежской области, 3 — над территорией Астраханской области, по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
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