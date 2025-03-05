В Дагестане нейтрализовали четверых боевиков, готовивших теракт

Злоумышленники связаны с ИГ*

Фото: Олег Тихонов

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали четверых боевиков, которые планировали теракт на объекте регионального управления МВД в Каспийске. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), злоумышленники были связаны с ИГ*.

— На месте боестолкновения и в находящемся поблизости тайнике обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы к ним, — сказано в заявлении ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации комитета, среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка пострадавших нет. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В ночь на 5 марта в поселке Семендер Кировского района Махачкалы ввели режим КТО. При попытке задержания боевики открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Позже злоумышленников блокировали на окраине поселка.

Елизавета Пуншева