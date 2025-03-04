В Воронеже задержали россиянина, передавшего ВСУ сведения о военном объекте

Возбуждено уголовное дело о государственной измене

Фото: Динар Фатыхов

В Воронеже задержали россиянина, который передал украинской разведке сведения о режимном военном объекте. По данному факту возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщает ЦАС ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения. В 2024 году он инициативно установил контакт с представителем службы безопасности Украины, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый в корыстных целях передал по WhatsApp украинской разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против ВС России.

— Следственным отделом УФСБ России по Ленинградскому военному округу в отношении россиянина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — добавили в ведомстве.

Елизавета Пуншева