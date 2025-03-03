ФСБ нейтрализовала террориста, который готовил теракты в московском метро и синагоге

В России нейтрализовали участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Подмосковье и в московском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ страны.

— В Московском регионе пресечена террористическая деятельность гражданина России, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, участника запрещенной в России международной террористической организации (МТО). Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена, — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.



На месте проживания участника террористической организации нашли огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств. Он провел разведку местности и готовился изготовить СВУ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта акта) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации).

Напомним, в январе в Набережных Челнах сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в помощи террористам. Следствие установило, что с марта по май 2024 года он переводил деньги участникам международной террористической организации.



Галия Гарифуллина