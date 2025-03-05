В Татарстане завершили расследование уголовного дела пассажира поезда, который угрожал ножом подростку

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершили расследование уголовного дела пассажира поезда, который угрожал ножом 17-летнему подростку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

По версии следствия, вечером 6 декабря 2024 года в поезде, проезжающем между станциями «Дербышки» и «Ометьево», 53-летний житель Удмуртии угрожал ножом 17-летнему пассажиру.

После этого обвиняемый пытался скрыться, однако его задержали сотрудники транспортной полиции. По ходатайству следователя СК на транспорте суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Следователи собрали необходимую доказательную базу. Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия) передано в суд для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева