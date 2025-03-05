Верховный суд РТ отправил в Оренбург дело о «воровском» статусе Рашида Хачатряна

Как стало известно «Реальному времени», Верховный суд Татарстана отказался проводить повторный процесс о занятии высшего положения в преступной иерархии над Рашидом Хачатряном, также известным как Джамбульский, Карабахский и Оренбургский. Его дело направлено на рассмотрение в Оренбургский облсуд, уточнили в пресс-службе республиканского суда.

Такое решение вынес судья ВС Татарстана Адель Галеев, принявший материалы дела о «воровском» статусе Хачатряна в свое производство. По данным «Реального времени», защита планирует обжаловать это постановление.

Отметим, что, по версии обвинения, указанный статус обвиняемый получил не в Оренбурге, а в Москве, еще в 1997 году. Однако на тот момент статус «вора в законе» сам по себе преступлением не являлся. Соответствующая статья 210.1 в УК РФ появилась 12 апреля 2019 года. Как полагают силовики, после указанной даты Хачатрян продолжил использовать полномочия иерарха преступного мира.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В частности, по версии МВД и прокуратуры, с апреля по июнь 2019-го на криминальной сходке сменил «положенца» по городу Бузулуку и отправил «прогон» по всем СИЗО и колониям Оренбургской области с указанием принять меры по получению денег либо иных материальных благ с осужденных за незаконный оборот наркотиков. Изучив материалы дела, судья пришел к выводу — подпадающие под действие статьи 210.1 УК РФ действия совершались, согласно версии обвинения, именно в Оренбургской области. При этом за участие в преступлениях в составе организованной группы на территории Татарстана, включая Чистополь, Хачатрян уже осужден приговором Верховного суда РТ на 16 лет колонии особого режима.

Напомним, тем приговором 2023 года суд Татарстана назначил Хачатряну срок в 18 лет, поскольку признал доказанным обвинение по «воровской» статье Хачатряна, но недоказанным создание им преступного сообщества в Татарстане. При этом осудил его еще и за серию вымогательств и покушений в составе группы, за которые также привлекались девять человек по делу чистопольской группировки «Татаринские».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Назначенный срок в апреле 2024-го сократила на два года апелляционная инстанция, отменив татарстанский приговор по эпизоду о занятии высшего положения в преступной иерархии и вернув в этой части материалы в прокуратуру Татарстана. В этом году выделенное дело было повторно направлено на рассмотрение в республиканский суд.

При этом сам Рашид Хачатрян на заседаниях отрицал вину по всем пунктам и утверждал — за старые дела он уже отсидел, а к преступлениям в Татарстане не причастен.