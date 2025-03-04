Апелляция оценит третий приговор по делу экс-главы Росимущества по Татарстану

Адвокаты просят об оправдании Альберта Гатина, прокурор — о конфискации суммы взятки 10 млн

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено рассмотрение жалоб по делу о взятке 10 млн рублей в отношении экс-главы территориального Управления Росимущества по Татарстану и Ульяновской области Альберта Гатина. По данным «Реального времени», его третий обвинительный приговор оспаривают и прокуратура, и адвокаты. Сам осужденный на сей раз свободу не потерял.

Напомним, на скамье подсудимых Гатин оказался весной 2019-го. С тех пор его дело успело побывать у пяти судей Вахитовского суда Казани. В первый раз экс-чиновник получил 4 года колонии строгого режима и даже успел уехать в колонию, однако кассация аннулировала эту судимость. Второй приговор, в мае 2022 года, был таким же, и Гатина вновь взяли под стражу в зале суда. Но в августе того же года Верховный суд РТ признал решение незаконным и вернул дело на пересмотр, смягчив реальный арест обвиняемого домашним. Два последующих процесса закончились решениями о возврате материалов в прокуратуру, ввиду процессуальных ошибок в тексте обвинения.

В 2023-м дело вернулось в Вахитовский суд, и в декабре 2024-го судья Марина Шаронова вынесла новый приговор — признала Гатина виновным в инкриминируемой взятке 10 млн рублей, назначила ему 3 года и 11 месяцев колонии строгого режима и освободила от этого наказания в связи с полным отбытием срока за время реального и домашнего ареста.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сторона обвинения не обжалует назначенный срок, но настаивает на дополнительном наказании для осужденного — конфискации суммы взятки в 10 млн рублей. В свою очередь защита продолжает настаивать на полном оправдании экс-руководителя управления Росимущества.

Согласно оспариваемому решению, в суде была доказана версия обвинения: еще в 2013 году Альберт Гатин получил взятку от бизнесмена Игоря Кушниковского в 10 млн рублей — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта с Росимуществом на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов.

На предварительном следствии обвиняемый успел дать под видеозапись признательные показания. В суде от них отказался.