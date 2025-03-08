В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла

Фото: Татьяна Демина

В Армении 8 марта произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 6 км от города Спитака в Лорийской области. Толчки ощущались также в соседних областях Ширак и Тавуш. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии подтвердил, что землетрясение ощущалось и в приграничных селах Грузии, находящихся в 30 км от эпицентра. В частности, толчки были замечены на таможенно-пропускном пункте «Гугут» и в нескольких селах.

После основного землетрясения в районе Спитака зафиксированы афтершоки, которые также ощущались в городах Степанаван и Ванадозор. Спитак и его окрестности считаются сейсмоопасной зоной, так как в 1988 году здесь произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни около 30 тыс. человек.

Напомним, что вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в Тихом океане в 186 километрах юго-восточнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг находился на глубине 52 километров.

