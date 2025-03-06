Число пострадавших из-за случайного сброса бомб в Южной Корее возросло до 15

Число пострадавших в результате инцидента с ошибочным сбросом бомб истребителем ВВС Южной Кореи на жилые дома возросло до 15 человек, сообщает издание «Чосон Ильбо». Двое из них получили серьезные травмы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Инцидент произошел в четверг в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон провинции Кёнгидо, где проходили совместные учения ВВС, сухопутных войск Южной Кореи и дислоцированных в стране американских войск. В учениях были задействованы боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50.

По данным южнокорейских военных, с истребителя KF-16 было случайно сброшено восемь бомб MK-82, которые упали за пределами полигона. Одна из бомб упала на деревню Ногок. Информация о местах падения остальных бомб и причиненном ими ущербе пока отсутствует.

Рената Валеева