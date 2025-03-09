В аэропорту Казани впервые с 22 февраля ввели временные ограничения
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В Казани ограничения на полеты введены с 02.00 часов по московскому времени. Также ограничены работы аэропортов в Астрахани и Нижнем Новгороде.
По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.
В последний раз подобные ограничения в аэропорту Казани вводились 22 февраля. Тогда работа воздушной гавани ограничивалась почти на три часа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.