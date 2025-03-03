Глава Госавтоинспекции Казани раскрыл подробности резонансного ДТП с «ватрушкой»

Изначально не было известно, что друзья погибшей привязали тюбинг к машине

Фото: Мария Зверева

Гибель студентки в результате ДТП с «ватрушкой» в январе 2025 года стала резонансной трагедией: изначально не было известно, что друзья погибшей привязали тюбинг к машине. Истину удалось узнать в том числе благодаря автоинспекторам Казани. Подробности о том, как обнаружились истинные обстоятельства трагедии, «Реальному времени» раскрыл глава Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

— Больше всего убило, наверное, то, что ребята вернулись на место и начали прятать следы преступления, уже зная, что она погибла. Когда следственно-оперативная группа выехала на место, у нас появились подозрения: почему у горки [где якобы произошла трагедия] не было следов тюбинига, крови, даже людей, которые бы помогали после происшествия оказать содействие и доставить пострадавшую...

Скриншот с камер видеонаблюдения. скриншот из телеграм-канала МВД по РТ

Эта нестыковка, другая — все сложилось одно к одному. Мы поняли, что картина нарисована абсолютно неправильно и нам навязывают вещи, которые не соответствуют логике. Начали копать дальше и в ходе одного из обследований дорог поселка обнаружили знак, рядом с которым были следы крови, притом как-то припорошенные. Благо рядом находилась камера. Поработали с ней и пришли к тому, к чему пришли. Хотя фактически все выяснилось не по горячим следам, а уже после похорон девочки, — поделился Савин.

Подробнее о том, как инспекторы расследовали резонансное дело о гибели студентки на «ватрушке», чем опасны грузовики в городе и какую работу необходимо вести с каршеринговыми компаниями — в интервью с Михаилом Савиным.



Дарья Беззубова