«Спуртовая» дыра: как АСВ обвинило Даутову в фальсификации, а суд хотел ее выселить

Первой леди лопнувшего банка вменяют искажение данных о качестве кредитного портфеля — в рамках нового уголовного дела

Какое имущество попало под арест по делам банка «Спурт», почему Евгения Даутова едва не лишилась единственного жилья и зачем МВД по Татарстану решило передать дело о злоупотреблениях в банке Следкому? «Реальное время» выяснило версии силовиков об уголовной составляющей краха татарстанского банка.

1. Два дела «Спурта» в одни руки?



Расследование всей уголовной составляющей краха татарстанского банка «Спурт» хотят поручить следователям из четвертого отдела Следкома, работавшим по делу ТФБ и Мусина. Как сообщают источники «Реального времени», сейчас решается вопрос о передаче им из МВД по Татарстану материалов дела о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) в «Спурте», возбужденном в отношении неустановленных лиц еще 7 февраля 2018 года. Вопрос о целесообразности объединения дел был поднят после того, как 12 апреля региональный Следком возбудил новое дело по фальсификации отчетности (ст. 172.1 УК РФ) в том же банке — уже в отношении лично экс-председателя правления Евгении Даутовой. Расследование этой категории преступлении — прерогатива СК.

2. По наводке потерпевшего АСВ не возбудили четыре дела

Оба дела возбуждены по материалам Агентства по страхованию вкладов, которое Арбитражный суд Татарстана назначил конкурсным управляющим кредитного учреждения, признав «Спурт» банкротом решением от 4 октября 2017 года. Причем АСВ еще в декабре 2017-го подавало в МВД и Следком заявления о возбуждении уголовных дел еще по четырем статьям Уголовного кодекса: 159-й (мошенничество), 160-й (присвоение или растрата), 165-й (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и 196-й (преднамеренное банкротство). Но результатом рассмотрения заявлений стал отказ в возбуждении дел.

Впрочем, АСВ продолжает оспаривать крупные сделки банка и настаивать на фактах «хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицом и приобретения прав требований», так что в будущем в деле «Спурта» могут появиться и новые эпизоды.

Проблемы КЗСК с этими проектами по цепочке ударили по всем экономически связанным компаниям и банку. Фото prav.tatarstan.ru

3. Операция «Реклассификация»

Проверкой АСВ установлены «факторы, повлекшие за собой ухудшение финансового положения банка». Речь о кредитовании предприятий, подконтрольных руководству «Спурта», — ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон», а также ряда «технических» компаний, связанных с «неформальной группой КЗСК». В 2015—2016 годах эти организации «прямо или косвенно» получили на финансирование «силиконовых» инвестпроектов ссуды на 2,8 млрд рублей. А проблемы КЗСК с этими проектами по цепочке ударили по всем экономически связанным компаниям и банку.

Как сообщают источники «Реального времени», в ходе анализа отчетности банка проверяющие пришли к выводу: уже на 21 июля 2017 года собственные средства (капитал) «Спурта» были полностью утрачены и достигли отрицательных значений в 2,6 млрд рублей, а одновременно с этим нарушался норматив текущей ликвидности. Причиной этого в АСВ и Следкоме считают реклассификацию банком задолженности по группе «технических» компаний и конкретно по КЗСК и «КЗСК-Силикон». Последние были переведены из второй и первой категории качества заемщиков сразу в четвертую, вследствие чего банку пришлось заниматься доформированием резервов по ним на сумму 1,9 млрд рублей.

Тем самым руководство «Спурта», по версии следствия, пыталось укрыть основания для обязательного отзыва лицензии и делало это путем необоснованного искажения качества кредитного портфеля заемщиков и подтверждения недостоверных сведений об имуществе банка в бухгалтерской отчетности. Далее отчеты представлялись в Центробанк. В Следкоме подозревают, что к фальсификации причастна председатель правления Евгения Даутова. Признаки преступления в ее действиях усмотрел следователь по особо важным делам четвертого отдела, капитан юстиции Дмитрий Линевич.

4. Ущерб за миллиард?

Предварительный ущерб по делу Следкома еще устанавливается. Источники «Реального времени» сообщают о сумме не менее 800 млн рублей. В рамках дела МВД о злоупотреблении полномочиями выявлены два факта вывода средств под видом выдачи кредитов на 119 и 120 млн рублей перед самым введением временной администрации в банке. Задача полиции — установить, «куда ушли, с какой целью были выведены и где сейчас» эти средства, сообщал в марте начальник УЭБиПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин. А в апреле заместитель министра — начальник ГСУ МВД по Татарстану Владимир Изаак говорил: следствие проверит связи и выгоду Даутовой от этих сделок.

Отметим, что в реестр кредиторов «Спурта» вошел 2401 кредитор с общим размером требований на 12 млрд рублей с лишним, из них 9 млрд рублей — это вклады физлиц.

В реестр кредиторов «Спурта» вошел 2401 кредитор с общим размером требований на 12 с лишним миллиардов рублей, из них 9 млрд рублей — это вклады физлиц. Фото Марии Горожаниновой

5. Мера пресечения пока не избиралась

Первой из «неустановленных» статус подозреваемой в деле МВД получила экс-председатель правления банка Евгения Даутова. Однако, как уверяют полицейские следователи, мера пресечения в отношении данной фигурантки пока не избиралась. Причем не было не только ходатайств в суд, но даже подписки о невыезде либо обязательства о явке. Подобных ограничений к той же подозреваемой пока не применял и Следком. Хотя, по данным источников редакции, претензии следователей по двум делам мадам банкир не признает.

6. Адвокат Шишмаревой и Леонидова

Как выяснило «Реальное время», защиту первой леди банка осуществляет казанский адвокат Олег Шемаев. Он же ранее представлял интересы замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой, обвиненной в мошенничестве и трагически ушедшей из жизни после водворения под домашний арест. Напомним, проверка Следкома подтвердила версию суицида, а Шемаев объяснил, почему доверяет этим выводам.

В свое время подзащитным этого адвоката был отставной подполковник УФСИН Татарстана Игорь Леонидов: бывший замначальника казанской колонии №2 обвинялся в поборах на ремонт исправительного учреждения и получил 4 года колонии-поселения, причем в апелляции защита добилась сокращения этого срока еще на полгода.

От комментариев по существу подозрений МВД и Следкома в адрес Даутовой ее адвокат Олег Шемаев пока воздерживается. Зато поясняет историю со скандальным арестом ее имущества.

«Я думаю, это, скорее всего, описка, процессуальное недоразумение суда, потому что запретить использовать единственное жилое помещение человеку нельзя», — рассуждает защитник Шемаев. Фото Ирины Плотниковой

7. Судебный запрет на проживание в арестованном доме

По данным «Реального времени», еще в феврале под арест попало личное имущество Евгении Даутовой — земельный участок, жилой дом и нежилое помещение в гаражном кооперативе «Старт». Причем, удовлетворив ходатайство следователя МВД, Вахитовский райсуд Казани в резолютивной части решения установил еще и запрет на пользование имуществом, на которое наложен арест. То есть фактически запретил проживать подозреваемой, чья вина еще не установлена судом, в ее же собственном доме!!!

Как утверждают источники «Реального времени», дом этот расположен в коттеджном поселке недалеко от деревни Универсиады. Исполнить судебный запрет хозяйка дома могла, лишь освободив жилплощадь. Но в силу он не вступил. В апреле Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Евгении Даутовой и исключил слова о запрете пользования арестованным имуществом из решения райсуда. А еще снял арест с гаража, установив, что фигурантке дела он давно не принадлежит.

— Я думаю, это, скорее всего, описка, процессуальное недоразумение суда, потому что запретить использовать единственное жилое помещение человеку нельзя, — рассуждает защитник Шемаев. — Как правило, налагается запрет на пользование автомобилем, поскольку его эксплуатация снижает продажную стоимость.

8. Доли в уставном капитале

Также под арестом оказались доли подозреваемой в уставном капитале. В частности — ее 100% в казанском ООО «КапиталИнжиниринг» (производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения), которое действовало с 2011 года, но в феврале 2018-го вступило в стадию ликвидации. Согласно открытым источникам, за последний отчетный год выручка компании составила 0 рублей, а убыток — аж 46 миллионов. Кроме того, арестованы 99,99% доли, принадлежащей «КапиталИнжинирингу», то есть Даутовой, в казанском ООО «Булгари Грин». Профиль компании — тот же, что у его ликвидируемого учредителя «КИ», но с капиталами ситуацию не сравнить. Уставник «БГ» — 96 млн рублей (против 10 тысяч в «КИ»), выручка за последний отчетный год — 90 млн рублей, прибыль — 5,1 млн рублей, а стоимость чистых активов — 76 млн рублей.

Евгения Даутова числится учредителем еще 11 татарстанских компаний. В их числе также кредитовавшиеся в «Спурте» и находящиеся в стадии ликвидации ООО «Райсад» (торговля оптовая прочая), «Арендные технологии» (предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе), «Аргент-К» (вложения в ценные бумаги).

В 1998-м Даутова стала советником министра экономики и промышленности Татарстана, но в конце того же года ушла с госслужбы в «Спурт», став председателем правления. Фото Максима Платонова



9. И предправления, и бенефициар, и руководитель года

Также Даутова является владелицей 10,16% акций рухнувшего банка, а еще полноправной собственницей казанской компании «Газ-Маркет» (вложения в ценные бумаги), которой в свою очередь принадлежат 19,84% акций в «Спурте». Как бенефициар и председатель правления банка она не могла не быть заинтересована в его стабильности.

Биография Евгении Валентиновны может служить примером для многих бизнесвумен новой формации, которые сразу после окончания вуза попадают на руководящие должности. Выпускница КГУ по специальности «Прикладная математика» Даутова начинала в 1979-м инженером Казанского НИИ по внедрению вычислительной техники в народном хозяйстве, в 90-х несколько месяцев работала системным программистом советско-швейцарского предприятия «АСКАД», позже была специалистом в отделе ценных бумаг Волжско-Камской биржи, а уже в 1993-м — заместителем гендиректора «Промышленной страховой компании», вскоре перешла в региональное отделение «Агропромбанка» а в 1996-м заняла пост зампреда в «ИнтехБанке». В 1998-м стала советником министра экономики и промышленности Татарстана, но в конце того же года ушла с госслужбы в «Спурт», став председателем правления. В 2002 году банкир стала лауреатом республиканского конкурса «Руководитель года» в номинации «Лучший руководитель финансово-кредитной организации».

10. Пустые-полные банкоматы

По последним данным АСВ, в конкурсную массу «Спурта» включены средства в размере 1 млрд 589 млн 837 тыс. рублей, из них на расчеты с кредиторами направлено 990 млн 744 тыс. рублей. При этом в кассе кредитной организации остались 0 рублей, 242 доллара США и 2315 евро. В отчетах компании отражен остаток денежных средств в банкоматах «Спурта» в размере 985 тыс. рублей. Однако по итогам инвентаризации сотрудники АСВ этих денег в банкоматах не обнаружили и отразили в актах как недостачу.

ОПРОС