В Казани такси наехало на людей у остановки на улице Вишневского, пострадали 11 человек

Фото: Ирина Плотникова

На улице Вишневского произошло ДТП с участием такси и автобуса. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Корреспондент «Реального времени» сообщил, что такси врезалось в автобус, который был припаркован на остановке. В момент столкновения люди садились в общественный транспорт, что привело к травмам у нескольких пассажиров. Изначально сообщалось, что пострадали не менее 10 человек, по другим источникам семеро.

— По обновленным данным, в результате ДТП пострадало 11 человек. 9 человек госпитализированы, двоим госпитализация не потребовалась. 8 взрослых госпитализированы в 7 ГКБ, ребенок — в ДРКБ. Состояние пострадавших средней тяжести, — заявили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. На место происшествия выехал заместитель прокурора Вахитовского района Казани Марат Галлямов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Один из свидетелей происшествия — 21-летний студент, который ехал в автомобиле такси, рассказал, что заметил, что водитель не контролирует ситуацию. Он уточнил, что водитель находился в состоянии, похожем на эпилептический припадок: его руки были скрючены и он не управлял автомобилем.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Студент увидел, как машина сбила несколько человек, прежде чем врезаться в припаркованный автобус. После столкновения на место прибыли экстренные службы, включая семь машин скорой помощи. По последним данным, жертв среди пассажиров нет, однако некоторые получают необходимую медицинскую помощь.



Сам водитель утверждает, что рано встал. Прием каких-либо препаратов и болезни он отрицает.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным корреспондента «Реального времени», движение автомобилей на этом участке улицы Вишневского крайне затруднено.

UPD: Следком возбудил уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения. По данным СК, водитель такси, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на людей, находившихся на остановке общественного транспорта.

Ирина Плотникова