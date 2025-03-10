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Бастрыкин потребовал доклад о ДТП в Казани, где такси сбило 11 человек на остановке

18:23, 10.03.2025
Бастрыкин потребовал доклад о ДТП в Казани, где такси сбило 11 человек на остановке
Фото: Ирина Плотникова

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Казани, в результате которого водитель такси сбил людей на автобусной остановке. Об этом сообщает информационный центр СК.

Инцидент произошел сегодня на улице Вишневского в Казани. По предварительным данным следствия, водитель такси, пытаясь объехать автобус, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились ожидающие пассажиры.

Уголовное дело в отношении водителя такси возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В результате ДТП пострадало 11 человек. На место происшествия оперативно прибыли четыре бригады скорой помощи и две бригады медицины катастроф. Девять пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По информации МВД России по Татарстану, водитель такси ранее привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ.

Позднее стало известно, что трое госпитализированных были отпущены из больницы на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи.

В отношении водителя автобуса возбуждено административное дело по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства) за остановку далее первого ряда края проезжей части.

Рената Валеева

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