В Тукаевском районе Татарстана водитель Geely вылетел с трассы, его жена и ребенок в больнице

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На трассе М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП с одним погибшим, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

По предварительным данным, около 14.40 на 1065-м километре трассы М-7 водитель автомобиля Geely, по неустановленным причинам, не справился с управлением и совершил столкновение с шумозащитным экраном.

В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Пассажиры автомобиля — 49-летняя супруга и девятилетний сын водителя — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Состояние пострадавших уточняется.



Рената Валеева