Трое пострадавших в ДТП на Вишневского выписаны из больницы

Фото: Мария Зверева

После проведения комплексного обследования и оказания медпомощи трое из восьми пациентов, госпитализированных в ГКБ №7 после ДТП на улице Вишневского, были выписаны и направлены на амбулаторное лечение. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, что утром 10 марта в Казани, на улице Вишневского, автомобиль такси сбил людей на автобусной остановке. Сообщалось об 11 пострадавших. По предварительным данным, водитель такси потерял контроль над автомобилем из-за внезапно ухудшившегося самочувствия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как стало известно Агентству страховых новостей (АСН), гражданская ответственность владельца кроссовера «Москвич 3» с госномером «У 673 ЕА 716», участвовавшего в ДТП, застрахована в страховой компании «Ингосстрах». Запись о внесении транспортного средства в ФГИС «Такси» датируется 16 января 2025 года.

Состояние остающихся в больнице пострадавших уточняется. Проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева