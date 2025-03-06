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Как коммунальщики сдали Рината Салахутдинова: главе Камских Полян предъявили взятку айфоном

07:24, 06.03.2025
Как коммунальщики сдали Рината Салахутдинова: главе Камских Полян предъявили взятку айфоном
Фото: скриншот аккаунта Рината Салахутдинова ВКонтакте

Как стало известно «Реальному времени», накануне в Татарстане был задержан глава поселка Камские Поляны Ринат Салахутдинов. Его подозревают в получении взятки мобильным телефоном на сумму 120 тысяч рублей.

Также сотрудниками ФСБ, МВД и СК задержаны предполагаемые посредник и взяткодатель, которые уже признали вину, отмечает источник «Реального времени». Роль посредника силовики приписывают директору муниципального предприятия «Водоканал» Денису Леушину, а взяткодателем считают Екатерину Медникову, главу управляющей компании «Наш дом Камские Поляны».

По версии следствия, передача новенького айфона состоялась в конце 2024 года, этим гаджетом с муниципальным чиновником расплатились за общее покровительство коммерческой организации.

Салахутдинов на первом допросе от дачи показаний отказался.

Ожидается, что сегодня в Набережночелнинском суде будет решаться вопрос о мере пресечения для двух фигурантов дела. Для предполагаемого посредника Леушина СК планирует запросить домашний арест, для сознавшейся в даче взятки Медниковой — запрет определенных действий.

Справка

Салахутдинов Ринат Ряшитович

  • 1970 год — родился в п. Уруссу, Бавлинского района ТАССР.
  • 2004 год — окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.
  • 1989 год — техник в отделе капитального строительства, Дирекция строящейся Татарской АЭС, р.п. Камские Поляны.
  • 1991 год — инженер-технолог в отделе перспективного развития ОК «Юность», Оздоровительный комплекс «Юность».
  • 1992—1995 — коммерческий директор, многопрофильное предприятие «Антей».
  • 1995—1999 — заместитель директора, ООО «Магеллан лтд», г. Москва.
  • 1999—2004 — коммерческий директор, ООО «МК-Гранд».
  • 2004-2006 — коммерческий директор ООО «ТПК Шереметьево».
  • 2006—2007 — заместитель директора по коммерческим вопросам, ООО «Камстройпроект», пгт Камские Поляны.
  • 2007—2010 — руководитель исполнительного комитета Шереметьевского сельского поселения.
  • 2010—2011 — глава Майскогорского сельского поселения.
  • 2011—2020 — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района.
  • 2020 — глава пгт Камские Поляны.

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