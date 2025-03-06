Как коммунальщики сдали Рината Салахутдинова: главе Камских Полян предъявили взятку айфоном

Как стало известно «Реальному времени», накануне в Татарстане был задержан глава поселка Камские Поляны Ринат Салахутдинов. Его подозревают в получении взятки мобильным телефоном на сумму 120 тысяч рублей.

Также сотрудниками ФСБ, МВД и СК задержаны предполагаемые посредник и взяткодатель, которые уже признали вину, отмечает источник «Реального времени». Роль посредника силовики приписывают директору муниципального предприятия «Водоканал» Денису Леушину, а взяткодателем считают Екатерину Медникову, главу управляющей компании «Наш дом Камские Поляны».

По версии следствия, передача новенького айфона состоялась в конце 2024 года, этим гаджетом с муниципальным чиновником расплатились за общее покровительство коммерческой организации.

Салахутдинов на первом допросе от дачи показаний отказался.

Ожидается, что сегодня в Набережночелнинском суде будет решаться вопрос о мере пресечения для двух фигурантов дела. Для предполагаемого посредника Леушина СК планирует запросить домашний арест, для сознавшейся в даче взятки Медниковой — запрет определенных действий.