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Бастрыкин поручил проверить жалобу сироты из Татарстана, который не может получить жилье

10:06, 03.03.2025
Бастрыкин поручил проверить жалобу сироты из Татарстана, который не может получить жилье
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Татарстана о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в информационном центре в СК России.

— Длительное время мужчина состоит в специализированной очереди, однако его право не реализовано. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, — уточнили в ведомстве.

В СУ СК России по Татарстану ведется процессуальная проверка по поступившему обращению. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в феврале Бастрыкин поставил на контроль проверку исполнения прав сироты из Набережных Челнов. Вопрос касался длительного непредоставления положенного по закону жилья. Челнинец состоит на соответствующем учете с 2019 года, однако до сих пор не получил квартиру.

Галия Гарифуллина

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