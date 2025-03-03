Бастрыкин поручил проверить жалобу сироты из Татарстана, который не может получить жилье

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению сироты из Татарстана о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в информационном центре в СК России.



— Длительное время мужчина состоит в специализированной очереди, однако его право не реализовано. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, — уточнили в ведомстве.



В СУ СК России по Татарстану ведется процессуальная проверка по поступившему обращению. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в феврале Бастрыкин поставил на контроль проверку исполнения прав сироты из Набережных Челнов. Вопрос касался длительного непредоставления положенного по закону жилья. Челнинец состоит на соответствующем учете с 2019 года, однако до сих пор не получил квартиру.



Галия Гарифуллина