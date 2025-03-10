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В Казани завели дело после наезда такси на людей на автобусной остановке

12:41, 10.03.2025
В Казани завели дело после наезда такси на людей на автобусной остановке
Фото: Ирина Плотникова

В Казани произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Водитель такси, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на граждан, находившихся на остановке общественного транспорта.

  • Следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения.
Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция работает над сбором доказательств и опросом свидетелей, чтобы выяснить причины и детали инцидента.

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