В Казани завели дело после наезда такси на людей на автобусной остановке
В Казани произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Водитель такси, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на граждан, находившихся на остановке общественного транспорта.
- Следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция работает над сбором доказательств и опросом свидетелей, чтобы выяснить причины и детали инцидента.
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