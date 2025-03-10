В Казани завели дело после наезда такси на людей на автобусной остановке

Фото: Ирина Плотникова

В Казани произошло ДТП, в результате которого несколько человек получили травмы. Водитель такси, пытаясь объехать маршрутный автобус, совершил наезд на граждан, находившихся на остановке общественного транспорта.

Следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Полиция работает над сбором доказательств и опросом свидетелей, чтобы выяснить причины и детали инцидента.