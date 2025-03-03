В Казани на станции метро «Козья слобода» произошло задымление

Фото: Динар Фатыхов

На станции метро «Козья слобода» в Казани произошло задымление, в связи с чем началась эвакуация пассажиров, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По информации свидетелей, поезд медленно направился к станции «Яшьлек» после объявления о задымлении на перегоне. Согласно видеороликам, опубликованным в соцсетях, станция окутана густым дымом.

— На станцию «Тукая» никого не пускали, говорили: в сторону Авиастроительного района никто не едет. Экстренные службы сказали, что какие-то неполадки. Мы предположили, что службы пускают в поезда только до «Кремлевской», — сообщили источники.



В пресс-службе «Метроэлектротранса» сообщили, что в результате инцидента движение поездов на всех станциях метрополитена продолжается, однако составы временно проезжают «Козью слободу» без остановки для высадки и посадки пассажиров.

На месте происшествия работают пожарные и специалисты МЧС России, которые завершают проверку. Ожидается, что движение на станции будет восстановлено в течение 15 минут после завершения всех необходимых мероприятий.

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что персонал станции успешно эвакуировал 300 человек, пострадавших не зафиксировано. В ходе проверки специалисты МЧС России выяснили, что в тоннеле произошло возгорание электрокабеля на площади 0,5 кв. м. Все последствия инцидента устранены, и пожарным было дано распоряжение о завершении работы.