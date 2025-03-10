После ДТП на Вишневского административное дело возбуждено против водителя автобуса

Фото: Ирина Плотникова

В связи с наездом такси на пешеходов на остановке в центре Казани МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси. Однако, как стало известно, административная ответственность также грозит и водителю автобуса, находившегося на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла 10 марта около 11.22 на улице Вишневского, когда автомобиль «Москвич», используемый как такси, выехал на тротуар остановки «Калинина» и сбил ожидавших транспорт людей. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Задержан 29-летний официально не трудоустроенный житель Казани, управлявший такси. Установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности, включая случаи употребления наркотических веществ и отказа от лечения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В то же время в отношении 35-летней жительницы Казани, водителя автобуса с десятилетним стажем, возбуждено административное производство по ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства). Как сообщают в МВД, основанием для этого стало то, что автобус был припаркован далее первого ряда от края проезжей части, что является нарушением.

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств ДТП и определения степени вины каждого из водителей.

Рената Валеева