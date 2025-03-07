SpaceX потеряла связь с Starship во время тестового запуска
Восьмой тестовый запуск прототипа космического корабля Starship закончился неудачей: американская компания SpaceX потеряла с ним связь. Ракета стартовала в 18.30 по местному времени (2.30 мск) с космодрома в Бока-Чика, Техас.
Несмотря на потерю Starship, многоразовый носитель Super Heavy успешно вернулся и приземлился на стартовый комплекс. Это третья успешная посадка Super Heavy за все время испытаний, однако вторая неудача при запуске Starship в этом году.
Во время полета Starship «произошел быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства», — сообщила пресс-служба SpaceX в аккаунте X. В компании пообещали изучить все полученные данные для установления причины произошедшего. По данным Reuters, Starship взорвался в космосе через несколько минут после старта.
Starship — это сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система высотой 121 м и массой 5 тыс. тонн, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. SpaceX планирует использовать Starship для полетов на Луну и Марс. Система способна выводить на низкую орбиту грузы массой до 150 тонн.
В июне 2024 года во время четвертого запуска Starship впервые вернулся на Землю. В октябре компания впервые успешно вернула первую ступень ракеты на стартовую площадку. В середине января 2025 года в ходе седьмого тестового полета была потеряна верхняя часть ракеты Starship.
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