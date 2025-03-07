SpaceX потеряла связь с Starship во время тестового запуска

Фото: Реальное время

Восьмой тестовый запуск прототипа космического корабля Starship закончился неудачей: американская компания SpaceX потеряла с ним связь. Ракета стартовала в 18.30 по местному времени (2.30 мск) с космодрома в Бока-Чика, Техас.

Несмотря на потерю Starship, многоразовый носитель Super Heavy успешно вернулся и приземлился на стартовый комплекс. Это третья успешная посадка Super Heavy за все время испытаний, однако вторая неудача при запуске Starship в этом году.

Во время полета Starship «произошел быстрый незапланированный демонтаж транспортного средства», — сообщила пресс-служба SpaceX в аккаунте X. В компании пообещали изучить все полученные данные для установления причины произошедшего. По данным Reuters, Starship взорвался в космосе через несколько минут после старта.



Starship — это сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система высотой 121 м и массой 5 тыс. тонн, состоящая из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. SpaceX планирует использовать Starship для полетов на Луну и Марс. Система способна выводить на низкую орбиту грузы массой до 150 тонн.

В июне 2024 года во время четвертого запуска Starship впервые вернулся на Землю. В октябре компания впервые успешно вернула первую ступень ракеты на стартовую площадку. В середине января 2025 года в ходе седьмого тестового полета была потеряна верхняя часть ракеты Starship.

Рената Валеева