На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошел пожар

Фото: Динар Фатыхов

На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. О ликвидации открытого горения в ГУ МЧС по Башкирии сообщили сегодня, 3 марта, в 07.41.

— По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия, в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха. Сообщений о пострадавших не поступало, — рассказали в пресс-службе ведомства.



По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом. На данный момент на месте происшествия находятся эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Уточняется, что превышения вредных веществ около завода не зафиксировано.



Напомним, недавно в Подмосковье на площади 3 тыс. квадратных метров загорелся склад пластиковой продукции. Затем площадь увеличилась до 5 тыс. «квадратов». Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения.



Галия Гарифуллина