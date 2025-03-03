Один человек пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

Фото: Максим Платонов

Один человек пострадал в результате пожара на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Его доставили в травмпункт, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

— Сегодня ночью произошло возгорание на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение, — рассказал он.

Напомним, о ликвидации открытого горения на территории предприятия сообщили сегодня в 07.41. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом. На данный момент на месте происшествия находятся эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Галия Гарифуллина