Четыре человека пострадали в ДТП на трассе из Казани

Фото: Максим Платонов

Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на 158-м км автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница Казахстана, недалеко от границы с республикой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

Авария произошла, когда водитель автомобиля Hyundai Sonata, 44-летний мужчина, двигаясь со стороны поселка Акбулак в направлении Казахстана, выехал на встречную полосу и, потеряв управление, столкнулся с автомобилем Mersedes Benz под управлением 36-летнего водителя.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

— В результате ДТП водитель Hyundai Sonata и три пассажира Mersedes Benz получили травмы, в основном переломы конечностей. Все они были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка, направленная на выяснение причин выезда Hyundai Sonata на встречную полосу.

Рената Валеева