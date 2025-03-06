Жительница Чистопольского района потеряла более миллиона рублей, поверив мошенникам

Фото: Динар Фатыхов

58-летняя жительница села Чистопольские Выселки обратилась в отдел МВД России по Чистопольскому району, сообщив о том, что стала жертвой мошенников, обещавших легкий заработок на инвестициях. Об этом пишет пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам женщины, она искала в интернете информацию о способах заработка путем инвестирования и нашла группу в одном из мессенджеров, где участники делились своими успехами. Один из пользователей предложил ей помощь в увеличении дохода, объяснив, как вкладывать деньги в инвестиционные проекты.

Следуя инструкциям «помощника», женщина в течение нескольких дней переводила на указанный им счет денежные средства, постепенно увеличивая суммы для прохождения «уровней». В общей сложности она перевела 1,1 млн рублей, которые собрала у родственников, не раскрывая истинной цели займа.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Когда потерпевшая попыталась вывести вложенные средства и проценты с инвестиционной платформы, у нее ничего не получилось. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Чистопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Рената Валеева