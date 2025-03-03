Колейность зафиксировали на 24 улицах Казани

По словам главы Госавтоинспекции Казани, причина в большегрузной технике, которая перемещается по основным улицам

Фото: Максим Платонов

Грузовые автомобили не могут выезжать за границу Малого Казанского кольца, согласно постановлению исполкома Казани. В дневное время они не должны появляться там, если их вес более пяти тонн. При этом колейность зафиксировали на 24 улицах города.

По словам главы Госавтоинспекции Казани Михаила Савина, причина этого — большегрузная техника, которая перемещается по основным магистральным улицам.

— У нас стройка там, стройка здесь, они залезают в том числе на территорию, ограничивающую движение грузового транспорта, и наши дороги не выдерживают. На сегодняшний день инициируем тему ремонта и необходимость нахождения источника финансирования для того, чтобы привести их в надлежащее состояние, — поделился Савин.



Подробнее о том, как инспекторы расследовали резонансное дело о гибели студентки на «ватрушке», чем еще опасны грузовики в городе и какую работу необходимо вести с шеринговыми компаниями — в интервью Михаила Савина «Реальному времени».

