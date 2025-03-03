В Германии автомобиль наехал на толпу: 25 человек пострадали, двое погибли

Фото: Максим Платонов

В центре немецкого города Мангейм автомобиль наехал на толпу, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли, а 25 получили ранения. Об этом сообщили в издании Bild.

Согласно информации, черный внедорожник двигался на высокой скорости от площади Парадеплатц в сторону водонапорной башни и врезался в толпу, находившуюся в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof.

Водителя автомобиля задержали, и в настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по обеспечению безопасности. Все дороги и мосты, ведущие из города, контролируются полицией, а над Мангеймом кружит вертолет. По информации Bild, 15 из 25 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.





Анастасия Фартыгина