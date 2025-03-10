Житель Бугульмы, подозреваемый в поджоге дома на 2,2 млн рублей, задержан в федеральном розыске

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники ОМВД России по Бугульминскому району задержали 44-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске по подозрению в поджоге дома. Об этом сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) было возбуждено в отношении мужчины в ноябре 2024 года.

По данным следствия, в прошлом году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый из-за личной неприязни к своей сожительнице поджег ее дом. Сумма ущерба от поджога составила 2,2 млн рублей.

После задержания и допроса мужчина признал вину. Однако впоследствии он скрылся от следствия, нарушив подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в качестве меры пресечения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали разыскиваемого по пути следования Москва — Воронеж. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания.



Рената Валеева