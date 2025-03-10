Водитель, причастный к ДТП на автобусной остановке в Казани, «не выспался»
На улице Вишневского произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись такси и припаркованный автобус. Подробнее — в материале «Реального времени».
Водитель такси рассказал, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Он также опроверг наличие заболеваний, которые могли бы повлиять на его состояние за рулем.
- Следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения.
Корреспондент «Реального времени» выяснил, что водитель такси, 30-летний Евгений Крусев, вез пассажира из Борисково.
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