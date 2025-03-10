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Водитель, причастный к ДТП на автобусной остановке в Казани, «не выспался»

13:11, 10.03.2025
Водитель, причастный к ДТП на автобусной остановке в Казани, «не выспался»
Фото: Ирина Плотникова

На улице Вишневского произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись такси и припаркованный автобус. Подробнее — в материале «Реального времени».

Водитель такси рассказал, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Он также опроверг наличие заболеваний, которые могли бы повлиять на его состояние за рулем.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru
  • Следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело по статье 264 УК, которая касается нарушения правил дорожного движения.

Корреспондент «Реального времени» выяснил, что водитель такси, 30-летний Евгений Крусев, вез пассажира из Борисково.

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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