Глава Камполян признал вину в получении взятки айфоном

Следователи не стали просить о СИЗО для Рината Салахутдинова

Набережночелнинский горсуд приступил к рассмотрению ходатайства Следкома о мере пресечения для задержанного главы поселка Камские Поляны Рината Салахутдинова. Он уже признал вину в получении взятки айфоном, сообщил на заседании представитель следствия.

С учетом позиции обвиняемого силовики просят о его домашнем аресте. Соответствующее ходатайство на заседании огласил следователь 6-го отдела по особо важным делам Ильдар Хайруллин.

«Согласен [c ходатайством]», — обозначил свою позицию по мере пресечения Салахутдинов. Его адвокат на заседании занял такую же позицию.

По версии следствия, передача новенького айфона с аксессуарами — всего на сумму 118 тысяч рублей — состоялась в январе 2025 года, этим гаджетом с муниципальным чиновником расплатились за общее покровительство коммерческой организации.

Две ночи Салахутдинов провел в изоляторе временного содержания. Сотрудники ФСБ, МВД и СК пришли за ним на следующий день после получения признательных показаний от руководителей двух коммунальных организаций, задержанных еще во вторник, 4 марта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вчера обвиняемого в посредничестве взятке директора муниципального предприятия «Водоканал» Дениса Леушина суд определил под домашний арест, а признавшую дачу взятки Екатерину Медникову, главу управляющей компании «Наш дом Камские Поляны», ограничили запретом определенных действий.



Сегодня же суд удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте Салахутдинова до 5 марта. В ближайшее время будет решаться вопрос об отставке попавшегося на коррупции главы Камполян.

Ринату Салахутдинову — 53. Уроженец Уруссу Бавлинского района Татарстана, выпускник Уфимского нефтяного технологического университета. В 19 лет пришел в дирекцию строящейся Татарской АЭС в Камских Полянах — техником в отдел капитального строительства. Спустя три года ушел в бизнес, причем какое-то время работал в Москве. В 2006-м вернулся в Камполяны, на позицию замдиректора по коммерческим вопросам компании «Камстройпроект».

В 2007-м пришел во власть — руководителем исполкома Шереметьевского сельского поселения, в 2010-м возглавил Майскогорское поселение, а через год — исполком поселка городского типа Камские Поляны, где так и не построили атомную станцию, ради которой успели возвести целый городок. В 2020-м Салахутдинова избрали главой Камполян.