Верховный суд Татарстана отпустил Мусина на прогулки

Фемида постановила продлить домашний арест экс-главы ТФБ и разрешила ему выходить на воздух

Фото: Александр Артемьев

Под домашним арестом минимум до 16 мая оставил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина Верховный суд РТ. На этот раз за продление домашнего ареста высказались все без исключения стороны процесса. Кроме того, суд разрешил Мусину ежедневные прогулки на свежем воздухе. При этом прогулки могут стать проблемой с точки зрения безопасности Мусина: источники «Реального времени» сообщают, что бывшему главе ТФБ уже поступали угрозы от особо разгневанных вкладчиков, а в суд его сегодня доставили под усиленным конвоем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мусин не под стражей, но под колпаком

На заседание Верховного суда РТ по продлению домашнего ареста экс-глава ТФБ Роберт Мусин явился лично, но в компании усиленного конвоя: если обычно обвиняемого сопровождает один сотрудник УФСИН, то с Мусиным их было двое. В суд они прибыли на служебной «Ладе», доставив Мусина из его дома на Тельмана: там он отбывает домашний арест.

Источники «Реального времени» уверяют, что усиленный конвой нужен не для исключения побега, а для защиты Мусина от возможного нападения разгневанных вкладчиков. Один из силовиков рассказал, якобы недовольные встречали банкира крепким словцом у здания Следкома по РТ в Советском районе, куда того доставляют для ознакомления с материалами дела. Впрочем, представители следствия утверждают: такого не было. У дома на Тельмана дежурит охрана, нанятая уже самим Мусиным.

Сегодня на заседании суда никто из активистов движения обманутых вкладчиков не присутствовал, хотя обычно они частые гости на заседаниях по делу ТФБ. Следком РТ представлял новый руководитель следственной группы по делу Мусина — Ильсур Сабирзянов, интересы Мусина — адвокаты Тамара Овчинникова и Алексей Клюкин.

Интересы Мусина представляли адвокаты Тамара Овчинникова и Алексей Клюкин



Участники процесса пришли к согласию по домашнему аресту

Напомним, что четыре эпизода злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) следствие из общего дела ТФБ выделило в отдельное производство, и вину по ним Мусин полностью признал. Ущерб в этой части оценен в 24,6 млрд рублей, следственные действия уже завершены. В том числе и по этой причине с подачи Следкома суд еще в январе изменил меру пресечения для банкира с заключения под стражу на домашний арест сроком до 6 марта.

Обвиняемый уже знакомится с материалами дела, однако томов в деле больше 100, так что физически прочитать такой объем за месяц сложновато. Поэтому следователь просил на время чтения меру пресечения не менять — продлить домашний арест на два месяца и десять суток, то есть до 16 мая.

Представитель Следкома также пояснил судье Марсу Назмиеву, что оснований для смягчения или отмены меры пресечения не имеется. Но и о более жесткой мере пресечения он не ходатайствует в связи с признательными показаниями обвиняемого и его тяжелым состоянием здоровья.

Прокурор Тимур Асадуллин заявил, что в случае смягчения или отмены меры пресечения обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей. Также он указал на тяжесть деяний обвиняемого и поддержал продление домашнего ареста.

Обвиняемый уже знакомится с материалами дела, однако томов в деле больше 100, так что физически прочитать такой объем за месяц сложновато



Напомним, что вопрос о нахождении Мусина в СИЗО ранее стал предметом спора силовиков. Прокуратура, в отличие от Следкома, выступала против освобождения Мусина из СИЗО, ее представитель, ссылаясь на показания экс-главы ТФБ от 19 января, заявлял: Мусин признал вину лишь формально и «полностью отрицает умышленный характер деяний». Впрочем, решение о переводе обвиняемого под домашний арест в апелляции устояло.

Защитники экс-главы ТФБ и сам Мусин ходатайство о продлении домашнего ареста поддержали. «На протяжении года без малого я убеждал следствие, убеждал суды, рассматривающие дело Роберта Ринатовича, в том, что домашний арест применительно к нашему случаю — наиболее оптимальная мера. Поэтому сейчас, когда ставится вопрос о его продлении, никаких возражений не имею», — высказался адвокат Алексей Клюкин.

Сколько Мусину гулять?

Помимо продления меры пресечения суд рассмотрел сегодня еще один вопрос, связанный с домашним арестом Мусина: разрешить ли ему прогулки? Адвокат Тамара Овчинникова усмотрела нарушение законных интересов обвиняемого в отсутствии возможности прогулок, ведь такая возможность есть даже у тех, кто находится под стражей.

— Я считаю, что данное ходатайство не должно быть обосновано какими-то конкретными медицинскими рекомендациями, поскольку в прогулках нуждается и здоровый человек. К сожалению, моего подзащитного нельзя назвать полностью здоровым, и в материалах дела есть документы, которые подтверждением этого являются, — заявила Овчинникова.

Ни на одном продлении ареста в районном суде он не появился, а вот Верховный суд РТ уважил. Фото Олега Тихонова

В итоге представители Мусина попросили о возможности двух прогулок по часу каждая: одну днем и одну вечером. Следователь оставил вопрос о прогулках на усмотрение суда, прокурор же предложил разрешить только одну прогулку, но двухчасовую. Отметим, что после заявления ходатайства судья ушел на перерыв, продлившийся около получаса, и лишь потом заслушал мнения участников процесса о возможности прогулок для Мусина.

Сам обвиняемый сегодня по существу дела и условиям своего домашнего ареста не высказывался. В начале заседания озвучил суду свой возраст, семейный статус, последнее место работы — председатель ТФБ, а в конце поддержал позицию защитников. Держался на заседании спокойно, от камер не прятался. А между тем сегодня было первое явление Роберта Мусина на публике с момента его заключения под стражу в марте 2017 года. Ни на одном продлении ареста в районном суде он не появился, а вот Верховный суд РТ уважил.

В итоге домашний арест был продлен до середины мая, и его условия стали мягче — Мусину разрешили выходить из дома каждый день на двухчасовую прогулку.