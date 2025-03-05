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В Казани девушка ударилась об трамвай — движение временно приостанавливали

09:09, 05.03.2025
В Казани девушка ударилась об трамвай — движение временно приостанавливали
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на остановке «Деревня Универсиады» 19-летняя девушка, переходя дорогу на красный сигнал светофора, «ударилась об трамвай». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Олег Исаков / realnoevremya.ru

В связи с этим временно приостанавливали движение трамваев по маршрутам №5, 7.

Уточняется, что девушку увезли на скорой в больницу. Претензий к водителю она якобы не имеет.

Елизавета Пуншева

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