В Казани девушка ударилась об трамвай — движение временно приостанавливали

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на остановке «Деревня Универсиады» 19-летняя девушка, переходя дорогу на красный сигнал светофора, «ударилась об трамвай». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Олег Исаков / realnoevremya.ru

В связи с этим временно приостанавливали движение трамваев по маршрутам №5, 7.

Уточняется, что девушку увезли на скорой в больницу. Претензий к водителю она якобы не имеет.

Елизавета Пуншева