В Казани девушка ударилась об трамвай — движение временно приостанавливали
В Казани на остановке «Деревня Универсиады» 19-летняя девушка, переходя дорогу на красный сигнал светофора, «ударилась об трамвай». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В связи с этим временно приостанавливали движение трамваев по маршрутам №5, 7.
Уточняется, что девушку увезли на скорой в больницу. Претензий к водителю она якобы не имеет.
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