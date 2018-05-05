Золотое «око государево»: доходы татарстанских прокуроров перевалили за 100 миллионов

Подчиненные Чайки и Нафикова в среднем получают почти в пять раз больше обыкновенного татарстанца

Фото: Олег Тихонов

Личные доходы татарстанских прокуроров за год выросли на 27%, общий их заработок в 2017 году перевалил за отметку в 100 млн рублей, и составил 105,3 млн рублей. При этом совокупный доход их семей (с учетом заработка второй половины) вырос на 32% и составил 139 млн рублей. В среднем каждый представитель надзорного ведомства заработал за год 1,8 млн рублей, а за месяц — 154 тыс. рублей. Напомним, средняя зарплата в Татарстане в 2017 году составила 32 тыс. рублей. Таким образом, прокуроры в среднем получают почти в пять раз больше обыкновенного татарстанца. «Реальное время» изучило декларации и «личные дела» самых состоятельных сотрудников прокуратуры республики.

Как защитник природы критиковал Минсельхоз РТ и разбогател, став зампрокурора РТ

Прошлогодний лидер рейтинга, заработавший в 2016 году 6,2 млн рублей, Зеленодольский прокурор Владимир Циома в новом рейтинге отсутствует: в мае 2017 года он пересел в кресло замруководителя СУ СКР по РТ.

На первом месте зато неожиданно оказался новый зампрокурора РТ Олег Даминов, задекларировавший за 2017 год доход в 17,3 млн рублей — это на 15 млн рублей больше прошлого года, когда он работал заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора. Разбогател Даминов в восемь раз. Назначенный на новую должность Даминов успел за несколько месяцев купить еще и земельный участок в 1,7 тыс. кв. м с домом в 322 «квадрата». При этом две квартиры из его декларации исчезли.

Даминов с 1994 года, окончив КГУ, работал в природоохраннных прокуратурах (Казанской и Волжской межрегиональной). Замом Илдуса Нафикова он стал после предсказанной «Реальным временем» рокировки со «старожилом» прокуратуры Артемом Николаевым. Даминов на прежней должности запомнился несколькими демаршами на коллегии Минлесхоза РТ, обвинением татарстанских «лесников» в незаконной вырубке лесов и потворстве незаконным захватам участков в борах и дубравах. Глава Минлесхоза Алмаз Назиров, с которым Даминов пикировался лично, в январе этого года ушел в отставку. А упомянутый Николаев готовится возглавить прокуратуру Удмуртии.

Прошлогодний лидер рейтинга Владимир Циома в новом рейтинге отсутствует: в мае 2017 года он пересел в кресло замруководителя СУ СКР по РТ



Как Руслан Шакирзянов стал причиной отставки Мидхата Курманова и «улетел» в Рыбную Слободу

На втором месте по достатку — семья Елабужского прокурора Рустема Шарафутдинова. Его личный доход за год упал на 26%, зато семейный, благодаря супруге, напротив, вырос в 2,5 раза и составил 7,5 млн рублей. В собственности — две квартиры на 38,2 кв. м и 63,8 кв. м и доли в двух других квартирах. Еще одна квартира (88,6 кв. м) находится в пользовании. Машин нет. Бывший челнинский следователь Шарафутдинов в 2004 году стал прокурором Новошешминского района, в 2007-м занял кресло начальника отдела по надзору за производством оперативно-розыскной деятельности республиканской прокуратуры. В 2014-м уже с поста начальника Управления по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Шарафутдинов получил назначение в Елабугу.

Третий по величине семейный доход у Рыбно-Слободского прокурора Руслана Шакирзянова, за год внезапно разбогатевшего почти в три раза, а если суммировать заработок супруги — в четыре раза. Их доход составил в 2017 году 6,1 млн рублей (против 1,5 млн в 2016-м). В собственности семьи — дом на 133,4 кв. м, участок на 800 кв. м и квартира в пользовании. У прокурора машины официально нет, супруга ездит на Toyota RAV4.

Шакирзянов до июля 2014 года занимал должность старшего прокурора антикоррупционного отдела прокуратуры и прославился участием в скандале с сыном министра юстиции РТ Мидхата Курманова. Именно Шакирзянов в 2013 году написал рапорт о том, что «семейная» компания «СЭМ» создана с целью получения незаконных денежных средств, а не для занятия коммерческой деятельностью, о чем, по мнению проверяющего, свидетельствовали невозврат 47 млн рублей компании, связанной с «Леруа Мерлен». После рапорта прокурор РТ Илдус Нафиков заявил СМИ, что расценивает это как взяточничество, и хотя по этой статье дело не возбуждалось, отец главного юриста Министерства энергетики РТ Ильдара Курманова добровольно покинул министерский пост. Позднее Курманов-старший уверял, что прокурора ввели в заблуждение, подставив Нафикова при помощи того рапорта. Курманов-младший уже отсидел, так и не признав вину.

А имя Шакирзянова в качестве прокурора Рыбной Слободы вновь попало на страницы СМИ в 2017-м: он выступил гособвинителем на процессе замглавы Рыбной Слободы (и экс-начальника уголовного розыска) Рафика Гадеева и его младшего брата. Рафику Гадееву за взятки дали 7 лет колонии.

Курманов-младший уже отсидел, так и не признав вину. Фото Ирины Плотниковой

«Отправивший в отставку» двух министров прокурор РТ так и не разбогател

Прокурор РТ Илдус Нафиков по величине семейного и личного дохода лишь на 4-м месте — он задекларировал 2,7 млн рублей, его супруга — еще 2,8 млн рублей. Вместе они заработали на 200 тысяч больше, чем в 2016 году. Семья владеет земельным участком в 610 кв. м, домо на 132 кв. м и квартирой в пользовании на 170 кв. м. В гараже стоят Nissan X-Trail, мотоцикл BMW F 650 GS, мотолодка «Казанка 5М7» и автоприцеп для перевозки грузов МЭСА. Супруга передвигается на Lexus GX 460.

Нафиков в прошлом году развил бурную деятельность, атаковав два татарстанских министерства — образования и культуры. После чего, но не обязательно вследствие, свои посты с разницей в несколько месяцев потеряли министр образования РТ Энгель Фаттахов и министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

Напомним, скандал в Минобразе РТ прошел на фоне противостояния республики и федералов по языковому вопросу: подчиненные Нафикова провели прокурорские проверки в школах РТ в рамках президентских поручений, и обязательный к изучению татарский язык после почти 20 лет перешел в статус добровольного. Фаттахов ушел в декабре 2017 года. А Нафиков в январе 2018 года получил от Владимира Путина орден Почета «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

В том же месяце Нафиков раскритиковал работу Министерства культуры, якобы потратившего «около 500 миллионов рублей в обход закона». Ранее стало известно, что Следком по РТ начал доследственную проверку в отношении неустановленных сотрудников Минкульта РТ. Через 3 месяца Сибагатуллин покинул пост министра «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию» и стал исполнительным директором ТНВ.

Нафиков раскритиковал работу Министерства культуры, якобы потратившего «около 500 миллионов рублей в обход закона». Через 3 месяца Сибагатуллин покинул пост министра. Фото Максима Платонова



Как при новом прокуроре Чистополя возбудили 10 дел о коррупции за пару месяцев

Пятерку богатейших прокуроров РТ закрывает чистопольский прокурор Сергей Егоров, попавший в это кресло после работы в 2009—2015 году начальником отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики и природопользования Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ. Его доход в прошлом году составил 1,7 млн рублей, столько же заработала его супруга — семейный доход прокурора вырос в 2017 году в 2,2 раза, составив 3,4 млн рублей. У главы семьи машины нет, зато супруга владеет двумя: Renault DUSTER и Volvo S40. В собственности семьи — участок на 1 тыс. кв. м, дом на 356,4 кв. м и еще два дома (на 187 кв. м и 86 кв. м) в пользовании.

Почти сразу же после своего назначения Егоров начал вести активную деятельность в Чистополе, уже в феврале 2016 года отрапортовав о 136 выявленных нарушениях коррупционной направленности и привлечении к ответственности около сотни должностных лиц. На фоне борьбы с коррупцией возбудили 10 уголовных дел.

Куда «пропали» прокуроры Челнов и Альметьевска

Прокурор Казани Олег Дроздов по величине дохода — 1,7 млн рублей — лишь на 7-м месте, доход его семьи составил 2,8 млн рублей. В собственности супругов Дроздовых только доля в квартире на 114,6 кв. м, но в пользовании есть дача на 147,2 кв. м и земельный участок на 738 кв. м. Своей машины у прокурора нет, у супруги Hyundai ix35и Toyota RAV4 (последняя приобретена в прошлом году — для этого продали Suzuki Grand Vitara). Дроздов получил назначение на пост казанского прокурора после скандальной отставки Рафката Уразбаева на фоне пожара в ТЦ «Адмирал» в 2015 году. До этого Дроздов занимал должность прокурора Ново-Савиновского района Казани, где получал немногим меньше — в 2014 году он заработал 1,6 млн рублей.

В списке опубликованным на сайте региональной прокуратуры деклараций нет данных о доходах трех значимых фигур: экс-прокурора Набережных Челнов Александра Евграфова. Ранее его доходы не превышали 1,4—1,5 млн рублей, в 2016 году они составили 1,6 млн рублей.

Александр Евграфов этой весной ушел в отставку и вскоре занял пост зампрокурора Чувашии. Фото Олега Тихонова



Напомним, Евграфов этой весной ушел в отставку и вскоре занял пост зампрокурора Чувашии (на сайте его декларации пока не публиковались). В списках не значится и прокурор Альметьевска Рафаэль Шакиров, ушедший с поста в кресло начальника уголовно-судебного управления прокуратуры РТ в конце прошлого года. По итогам 2016-го он задекларировал 1,5 млн рублей.

Единственная дама среди замов Нафикова занялась строительством

Другие замы прокурора РТ значительно уступают лидеру доходного рейтинга Олегу Даминову. На 10-м месте — Марат Долгов, он задекларировал за 2017 год 2 млн рублей (его супруга — еще 495 тыс.). В собственности у семьи — участок на 1 тыс. кв. м, дом на 124,6 кв. м и две квартиры на 40 и 104 кв. м. Сам прокурор «безлошадный», на супругу записан Hyundai Santa Fe.

На 15-й позиции по уровню доходов — экс-руководитель Татарской природоохранной прокуратуры, а ныне зампрокурора Юлия Наумова, назначенная на эту должность в прошлом году. За 2017 год она отчиталась в получении 2,3 млн рублей. Несмотря на относительно невысокие в сравнении с коллегами доходы, в собственности у Наумовой дом на 247,9 кв. м, две квартиры (110,8 кв. м и 31,1 кв. м) и четыре участка (под садоводство, ИЖС и благоустройство), их общая площадь 3,1 тыс. кв. м. В гараже у Наумовой — Kia Sportage 2016 года.

21-е место в рейтинге занимает первый зампрокурора РТ Сергей Старостин. Причем, в сравнении с 2016-м его доходы выросли на 80 тысяч рублей и составили 2,2 млн рублей. Супруга Старостина, которая в прошлом году получила 750 тысяч, в этом году осталась без заработка. В итоге совокупный доход семьи за год уменьшился более чем на 600 тысяч. Зато у первого зама — почти раритетная «Волга» 1978 года выпуска, а у его жены — четырехлетний Mercedes GLA. В собственности семьи — две квартиры (104,6 кв. м и 17,3 кв. м), жилой дом 190 кв. м, участок 1 400 кв. м и стояночное место.

Доходы прокуроров РТ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Даминов О. А заместитель прокурора Республики Татарстан 17.278.121 2 15 Шарафутдинов Р.М. Елабужский городской прокурор 1.605.813 5.853.454 3 2 Шакирзянов Р.Р. прокурор Рыбно-Слободского района 3.437.990 2.664.096 4 4 Нафиков И.С прокурор Республики Татарстан 2.708.352 2.816.882 5 12 Егоров С.Б. Чистопольский городской прокурор 1.695.505 1.733.138 6 3 Ерпелев Д.Н. Казанский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Республики Татарстан 3.038.188 7 11 Дроздов О.А прокурор г. Казани 1.704.168 1.146.540 8 19 Салимов Ф.А. Бавлинский городской прокурор 1.588.422 1.046.561 9 55 Панфилов А.С. Казанский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 1.111.363 1.506.089