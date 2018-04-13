Экс-прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов стал зампрокурора Чувашии

Бывший прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов стал первым заместителем прокурора Чувашской Республики Василия Пословского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.



Уточняется, что приказ о назначении Евграфова на новую должность подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Кто займет место Евграфова в прокуратуре Челнов, пока неизвестно.

Напомним, что Евграфов возглавил надзорный орган Челнов 1 апреля 2008 года, куда он был переведен из Архангельска. Свой пост он занимал два 5-летних срока подряд. 1 апреля наступил предельный срок пребывания Евграфова на этой должности, после которого, по закону, глава надзорного органа занимать свой пост больше не мог. Поэтому он ушел в отпуск с последующим увольнением.