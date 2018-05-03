Новости общества

11:14 МСК
Новости раздела
Общество

Новым министром культуры Татарстана назначили главу Госкомитета РТ по архивному делу

10:34, 03.05.2018 1
Новым министром культуры Татарстана назначили главу Госкомитета РТ по архивному делу
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сегодня стало известно имя нового министра культуры РТ. Должность заняла Ирада Аюпова, теперь уже бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу. Указ о ее назначении подписан сегодня, говорится на сайте правовой информации РТ.

Ее предшественник Айрат Сибагатуллин покинул должность несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе на телеканале ТНВ в качестве исполнительного директора.

После сообщений об отставке Сибагатуллина источники «Реального времени» называли троих вероятных кандидатов на освободившуюся должность: главу Госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову, начальника Управления культуры и развития языков народов РТ Гульшат Нигматуллину и замминистра культуры Эльвиру Камалову.

Фаворитом этой гонки источники «Реального времени» называли именно Аюпову. Подробности — в материале.

Справка

Ирада Аюпова родилась в Азербайджане. Является заслуженным экономистом Татарстана.

С 2005 по 2006 годы возглавляла Комитет поддержки предпринимательства Казани.

С 2008 по 2011 годы была заместителем министра культуры РТ, а затем до 2015 года — первым замминистра культуры.

Госкомитет по архивному делу Аюпова возглавила в мае 2016 года.

ОбществоВластьКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также