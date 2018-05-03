Новым министром культуры Татарстана назначили главу Госкомитета РТ по архивному делу

Сегодня стало известно имя нового министра культуры РТ. Должность заняла Ирада Аюпова, теперь уже бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу. Указ о ее назначении подписан сегодня, говорится на сайте правовой информации РТ.

Ее предшественник Айрат Сибагатуллин покинул должность несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе на телеканале ТНВ в качестве исполнительного директора.

После сообщений об отставке Сибагатуллина источники «Реального времени» называли троих вероятных кандидатов на освободившуюся должность: главу Госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову, начальника Управления культуры и развития языков народов РТ Гульшат Нигматуллину и замминистра культуры Эльвиру Камалову.

Фаворитом этой гонки источники «Реального времени» называли именно Аюпову. Подробности — в материале.