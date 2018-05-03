Новым министром культуры Татарстана назначили главу Госкомитета РТ по архивному делу
Сегодня стало известно имя нового министра культуры РТ. Должность заняла Ирада Аюпова, теперь уже бывший руководитель Госкомитета РТ по архивному делу. Указ о ее назначении подписан сегодня, говорится на сайте правовой информации РТ.
Ее предшественник Айрат Сибагатуллин покинул должность несколько недель назад. 25 апреля он приступил к работе на телеканале ТНВ в качестве исполнительного директора.
После сообщений об отставке Сибагатуллина источники «Реального времени» называли троих вероятных кандидатов на освободившуюся должность: главу Госкомитета РТ по архивному делу Ираду Аюпову, начальника Управления культуры и развития языков народов РТ Гульшат Нигматуллину и замминистра культуры Эльвиру Камалову.
Фаворитом этой гонки источники «Реального времени» называли именно Аюпову. Подробности — в материале.
Справка
Ирада Аюпова родилась в Азербайджане. Является заслуженным экономистом Татарстана.
С 2005 по 2006 годы возглавляла Комитет поддержки предпринимательства Казани.
С 2008 по 2011 годы была заместителем министра культуры РТ, а затем до 2015 года — первым замминистра культуры.
Госкомитет по архивному делу Аюпова возглавила в мае 2016 года.
комментарии