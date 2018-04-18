Спикер Удмуртии: «Самые теплые слова Мухаметшиным были сказаны в адрес Артема Николаева»

Единороссы единогласны: как Удмуртская Республика приняла нового прокурора Артема Николаева из Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Сегодня депутатам регионального Госсовета представили фактически нового прокурора Удмуртии Артема Николаева. Нынешний руководитель надзорного ведомства Сергей Панов проработал в должности 10 лет, поэтому кадровая перестановка регламентирована федеральным законодательством. В среду, 18 апреля, парламентарии собрались на заседании внеочередной сессии, чтобы познакомиться с Николаевым, который до переезда в Родниковый край долгое время работал первым заместителем прокурора Татарстана, после чего был назначен замом Волжского межрегионального природоохранного прокурора. На мероприятии побывал корреспондент «Реального времени».

Кадровые перестановки



Отметим, что скорая смена прокурора Удмуртии станет не первым кадровым изменением в руководстве надзорного органа республики. Еще в январе этого года на должность первого заместителя Сергея Панова был назначен выходец из Пензенской области Иван Грибов.

Не стоит забывать и об отставке министра внутренних дел республики Александра Первухина. 6 апреля президент России Владимир Путин освободил его от должности руководителя ведомства. Первухин управлял МВД по Удмуртии ровно 7 лет.

Также рокировка ожидается в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Первый ход уже сделан: в один день с Первухиным своей должности лишился начальник УФСИН Владимир Доронин. Но если Первухин и Панов возглавляли ведомства долгое время (7 и 10 лет соответственно), то Доронин задержался в Удмуртии всего на полтора года.

О смене прокурора вслух заговорили в четверг, 12 апреля. Именно тогда состоялось заседание президиума Госсовета



К нам едет прокурор

О смене прокурора вслух заговорили в четверг, 12 апреля. Именно тогда состоялось заседание президиума Госсовета. Среди обсуждаемых тем — здравоохранение и строительство — «всплыл» вопрос о внеочередной сессии парламента. Многие связывали рассмотрение этого вопроса с предстоящим докладом главы Удмуртии о работе правительства, однако речь пошла совсем не об этом. Практически в конце двухчасового заседания спикер парламента, по сути, заявил о грядущей смене прокурора.

«Коллеги, в мой адрес поступило представление генерального прокурора Российской Федерации о согласовании кандидатуры Николаева Артема Юрьевича на должность прокурора Удмуртии», — сказал председатель Госсовета Алексей Прасолов, уточнив нюансы процедуры согласования.

Постановление президиума Госсовета о созыве внеочередной сессии в итоге приняли единогласно.

Предварительная встреча

Первая официальная встреча спикера Госсовета Удмуртии с Артемом Николаевым состоялась за день до представления. Во вторник, 17 апреля, прошло заседание постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы парламента.

На повестку дня был вынесен вопрос, связанный с согласованием на должность прокурора Удмуртии Артема Николаева.

Алексей Прасолов объяснил, что кадровые перестановки регламентированы федеральным законодательством, на основании которого срок деятельности прокурора субъекта на одной территории не может превышать 10 лет.

Во вторник, 17 апреля, прошло заседание постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы парламента. На повестку дня был вынесен вопрос, связанный с согласованием на должность прокурора Удмуртии Артема Николаева

По информации пресс-службы Госсовета, Николаев отметил, что основным принципом своей работы он видит конструктивное взаимодействие со всеми структурами: представителями законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами.



«Артем Николаев отметил, что нацелен на плодотворное сотрудничество», — коротко резюмировали в пресс-службе парламента.

По итогам заседания комиссия по общественной безопасности приняла решение рекомендовать депутатам согласовать представление генпрокурора Юрия Чайки.

День Икс

Еще до начала внеочередной сессии «Реальному времени» удалось побеседовать с начальником регионального управления Следкома Владимиром Никешкиным, который отметил, что смена прокурора в Удмуртии пройдет абсолютно безболезненно, в том числе благодаря профессиональным навыкам как Артема Николаева, так и Сергея Панова, который на данный момент руководит ведомством.

«Артема Юрьевича я знаю много лет. Когда меня назначили заместителем прокурора, я взял своих помощников и мы поехали в Татарстан делиться опытом. Еще в то время я увидел высокую организацию работы: все было четко и по полочкам разложено. Он высокого уровня профессионал. Человек очень порядочный, спортсмен, интеллектуал. Он во все вопросы вникал, несмотря на то, что Татарстан такой большой. Я думаю, что он вольется в Удмуртию очень гармонично. Нынешний прокурор нашей республики Сергей Панов тоже человек очень квалифицированный. Думаю, что передача полномочий пройдет безболезненно, прежде всего с учетом личных профессиональных и моральных качеств нового претендента на должность», — рассказал Владимир Никешкин.

Он также отметил, что мерилом взаимоотношений с властью вне зависимости от руководителя ведомства останется закон.

«Новый прокурор, как и Сергей Панов, будет продолжать линию на укрепление закона и законности», — сказал Никешкин.

В свою очередь, председатель общественного совета при МВД Владимир Байметов также отметил большой опыт работы Николаева зампрокурора Татарстана и его работу в структуре на уровне ПФО. По словам Байметова, в назначении на эту должность выходца из Татарстана есть определенные плюсы.

«Все зависит от конкретного человека. Он последнее время руководил структурой на уровне Приволжского округа, поэтому знание проблем удмуртских у него присутствует, а учитывая большой опыт работы зампрокурора Татарстана — этого более чем достаточно. Наша особенность — уделять слишком много внимания межличностным отношениям, а здесь он этими отношениями не отягощен, здесь я плюсы определенные вижу», — отметил Байметов.

Заседание Госсовета началось с традиционного представления участников, среди которых был и. о. замначальника управления — начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры в ПФО Евгений Панчук.

В ходе своего выступления перед депутатами и приглашенными Панчук зачитал представление генпрокурора Юрия Чайки, который отметил большой практический опыт, настойчивость и принципиальность кандидата на должность, после чего слово дали самому Артему Николаеву.

«Предложение генпрокурора возглавить прокуратуру Удмуртии я воспринимаю как личную ответственность за состояние законности в республике. Какие задачи будут стоять перед органами прокуратуры? Они были обозначены на итоговой коллегии президентом Владимиром Путиным. Мы должны обращать внимание на соблюдение законности в социальной сфере и трудовых отношениях, выплате зарплаты, коммунальной сфере, ЖКХ и тарифах. Для Удмуртии характерно развитие военно-промышленного комплекса, вопросы гособоронзаказа и промышленных предприятий встанут во главу угла и будут под пристальным вниманием прокуратуры», — сказал Николаев.

Он также отметил, что надзорный орган будет уделять большое внимание деятельности кредитных организаций, а также вопросам коррупционной направленности.

«Для Удмуртии характерно развитие военно-промышленного комплекса, вопросы гособоронзаказа и промышленных предприятий встанут во главу угла и будут под пристальным вниманием прокуратуры», — сказал Николаев



«Будем работать в тесной связи с исполнительной властью, с правоохранительными органами и Заксобранием. В случае моего утверждения на должность прокурора Удмуртии у нас будет плодотворная работа», — заключил Артем Николаев.

Спикер парламента Алексей Прасолов также рассказал о своем звонке в соседнюю республику, где долгое время проработал Николаев.

«Я честно скажу, вчера позвонил Фариду Мухаметшину, нашему коллеге из Татарстана. Это наш старейшина руководителей законодательных собраний. Самые теплые слова были сказаны в адрес Артема Юрьевича, хорошо оценивалась его работа. Мы надеемся на дальнейшее укрепление взаимодействия Госсовета и прокуратуры», — сказал спикер регионального парламента.

В итоге тайным голосованием, которое прошло достаточно быстро, что говорит об отсутствии каких-либо сомнений со стороны парламентариев, кандидатуру Николаева поддержали 47 депутатов. Проголосовавших против не было.

Отметим, что после завершения сессии участники заседания с прессой общаться не стали.

«Коллеги, пресс-подхода сегодня не будет», — известили в пресс-службе парламентских журналистов.