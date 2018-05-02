Скончался бывший помощник президента РТ Тимур Акулов

Сегодня на 66 году жизни ушел из жизни депутат Госдумы шестого созыва, бывший помощник президента Республики Татарстан (1991-2012 гг.) Тимур Акулов. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Панихида состоится 3 мая в 10 часов утра в театре им. Кариева (бывший Дом офицеров).



Акулов Тимур Юрьевич родился 25 апреля 1953 г. в городе Янги-Юль Ташкентской обл. Узбекской ССР. В 1974 году поступил на восточный факультет Ленинградского государственного университета, который окончил с отличием в 1979 году. По специальности — востоковед-историк.

По окончании университета с 1979 по 1982 год работал военным переводчиком в Народно-Демократической Республике Йемен. С 1988 по 1991 год — преподаватель института социальных наук Йеменской республики, г. Аден.

В 1991 году Акулов стал советником президента РТ по международным вопросам, в 1995 году назначен директором департамента внешних связей президента РТ- государственным советником при президенте РТ по международным вопросам.

С 2011 года он стал советником при президенте РТ, а в следующем году — депутатом Госдумы РФ шестого созыва от Татарстана.

Ранее на 49-м году жизни скончался зампредседателя Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев.