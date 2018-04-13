Самым богатым депутатом Госдумы от РТ в 2017 году стал Айрат Хайруллин с доходом в 168,3 млн рублей

Среди депутатов Госдумы от Татарстана больше всех в 2017 году заработал Айрат Хайруллин. Он задекларировал доход в 168,4 млн рублей. Об этом говорится в информации на официальном сайте нижней палаты парламента.

Из недвижимости у Хайруллина имеются квартира, жилой дом, а также две квартиры, находящиеся в совместной собственности.

Супруга депутата в 2017 году заработала 146,6 тыс. рублей

В 2016 году доход Хайруллина составил 280 млн рублей.