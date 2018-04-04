«ТТС» в числе российских лидеров по продаже авто с пробегом

Согласно исследованию аналитического издания «Автобизнесревю», региональный автодилер «ТрансТехСервис» занял вторую позицию в России по объему продаж автомобилей с пробегом среди официальных дилеров. В 2017 году «ТТС» реализовал 30 741 автомобиль с пробегом, что на 41% больше, чем в 2016 году.

«ТТС» уступил лидерство по продажам подержанных авто среди дилеров России только холдингу «Рольф»: в прошлом году он реализовал 48 158 автомобилей с пробегом.

Отметим, что сегодня компания «ТрансТехСервис» обладает одним из самых масштабных онлайн-шоу-румом по продаже автомобилей с пробегом в стране. Сейчас в системе представлено почти 5 000 автомобилей с пробегом 59 мировых брендов. В онлайн-шоу-руме вниманию клиентов представлены фотографии каждого автомобиля в различных ракурсах и подробное техническое описание. Покупатель может уже на сайте забронировать понравившийся автомобиль и забрать его в одном из 17 автосалонов автомобилей с пробегом «ТТС-Гарант», расположенных в 9 городах России: Казани, Уфе, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Чебоксарах, Ижевске, Йошкар-Оле, Оренбурге.

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