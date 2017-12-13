«Кулоновская» распродажа: зачем холдинг избавляется от завода ЖБИ?

На продажу почти за 1 миллиард рублей выставили работающее предприятие, связанное с одноименным банкротящимся ЗАО

За 920 млн рублей в Татарстане продают завод ЖБИ «Кулонстрой», связанный с одноименным холдингом депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова. Центральная компания этого холдинга, ЗАО «Кулонстрой», проходит процедуру банкротства, однако завод ЖБИ, судя по всему, в числе ее активов не фигурирует. Производство действующее, однако в 2016 году его финансовые показатели значительно снизились. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

«Просто собственник решил продать бизнес»

На продажу через сайт Avito выставлена производственная площадка, расположенная по улице Гвардейской в Казани. На этой площадке располагается завод ЖБИ, входящий в строительный холдинг «Кулонстрой». Как говорится в объявлении, продаже подлежат расположенные там административные и служебные помещения, а также производственные цехи, мастерские и склады. Кроме того, продается земельный участок площадью 4,4 га под этой базой.

Общая стоимость производственной площадки составляет 920 млн рублей. Представитель продавца (на сайте продавец обозначен просто как «собственник») подтвердил, что речь идет именно о «кулоновском» заводе, принадлежащем ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой».

Также сообщил, что производство на данный момент функционирует: «Таких объективных причин [для продажи] нет, просто собственник решил продать бизнес. Он не закрыт, предприятие действующее, работающее».

На продажу выставлена производственная площадка, расположенная по улице Гвардейской в Казани. Фото avito.ru



Предновогодняя распродажа

Любопытно, что за последний месяц от имени того же самого продавца были опубликованы еще как минимум пять объявлений о продаже различных крупных объектов недвижимости.

Также на продажу выставлены производственная площадка «Гравзавод» в речном порту Казани, трехкомнатная квартира и ряд земельных участков. «Кулонстрой» непосредственно упоминается только в одном объявлении — о продаже 7,7 сотки земли в Новом поселке от ЗАО «Кулон», которое, по данным базы «Спарк-Интерфакс», является одним из учредителей завода ЖБИ. Вероятно, речь идет о коттеджном поселке «Лесная поляна». Как писало «Реальное время», ранее участки в этом поселке принадлежали гендиректору ЗАО «Кулон», уже упомянутому выше Альберту Фахрутдинову.

Среди предыдущих объявлений продавца, сейчас недоступных для просмотра, фигурируют около двух десятков участков земли, другие объекты недвижимости, различная автотехника.

«Дальний родственник» обанкротившегося ЗАО

Завод ЖБИ связан с холдингом «Кулон», центральной компанией которого является обанкротившееся в сентябре ЗАО «Кулонстрой». Об этом заявляется, например, на сайте ЗАО, хотя в разговоре с корреспондентом «Реального времени» продавец опроверг всякую связь между компаниями. Холдинг возглавляет депутат Госсовета РТ Альберт Фахрутдинов.

По данным базы «Спарк-Интерфакс», гендиректор завода ЖБИ Булат Абдулкин ранее занимал аналогичный пост в ЗАО «Кулонстрой» до его банкротства. А один из его предшественников, Фарид Кабиров, наоборот, сначала в 2014 году возглавлял завод ЖБИ, а в 2015-м — ЗАО. Обе компании зарегистрированы по одному и тому же адресу: Гвардейская, 53.

Альберт Фахрутдинов возглавляет холдинг «Кулон». Фото gossov.tatarstan.ru



95% ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой» принадлежат ООО «ТД «Кулонэнергомаш» (в числе бывших владельцев этого ТД «Спарк» называет Айдара, Булата и Татьяну Фахрутдиновых, ЗАО «Кулон» и Казанский ювелирный завод «Кулон»). Последнее, в свою очередь, подконтрольно АО «Кулонэнергомаш» (в числе собственников — неназванное физлицо).

Таким образом, несмотря на то, что близкие отношения между банкротящимся ЗАО и заводом явно прослеживаются, прямой связи нет. То есть производство вряд ли попадет в общую конкурсную массу. Впрочем, с самой конкурсной массой пока не все ясно.

Как банкротят «Кулонстрой»

Как ранее писало «Реальное время», банкротство ЗАО «Кулонстрой» стало неожиданностью на строительном рынке. Год назад эта компания завершила контракт по возведению высотного офиса АО «Транснефть-Прикамье» стоимостью свыше 2 млрд рублей. А в августе этого года Арбитражный суд РТ признал компанию несостоятельной по иску некоего ООО «ЭкоСервис», при этом сумма иска составляла всего 415 тысяч рублей.

Позже в дело включились другие кредиторы (среди них, кстати, есть и завод ЖБИ). Вместе с тем «Кулонстрой» по решению суда оказался должен свыше 115 млн рублей «Татфондбанку».

Объем конкурсной массы до сих пор не определен — конкурсный управляющий пока даже не смог провести собрание кредиторов из-за низкой явки.

Завод ЖБИ «Кулонстрой» трижды пытались обанкротить. Фото tatarstan.afy.ru

Тяжелые будни завода

ООО «Завод ЖБИ «Кулонстрой» от прекращения деятельности все-таки далеко, но и радужным его существование назвать сложно. Компанию трижды пытались обанкротить: два раза иск подала ГК «Альпина», один раз — ООО «Частная охранная организация «Застава Средневолжская». Но по двум искам производство прекратили, один иск ГК «Альпина» еще не принят к рассмотрению.

За последние годы завод ЖБИ проиграл около десятка гражданских процессов, однако там также фигурировали небольшие исковые требования. Всего по искам в период с 2015-го по 2017 год завод должен был выплатить около 1,5 млн рублей.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», 2016 год компания закончила с прибылью в 829 тысяч рублей. При этом в 2016 году наблюдалось значительное падение прибыли: в 2015-м она составила 9,5 млн рублей, годом ранее — 9,3 млн рублей. В 2016 году компания зафиксировала убыток от продаж в 16 млн рублей, но графа «прочие доходы» в отчетности вывела компанию на положительные показатели.