Как банкиры Колесовы оказались удачливее «Ак Барса»

Банковский сектор преодолел давление убытков «Открытия» и «Бинбанка». Но подоспел «Промсвязьбанк»

Фото: tatsotsbank.ru (на фото председатель правления "Татсоцбанка" Анастасия Колесова)

Финансовый результат банковского сектора России за январь-ноябрь 2017 года оказался лучше, чем по итогам 10 месяцев: положительное сальдо между прибылью и убытками составило 870 млрд рублей. Однако радостная динамика, видимо, продлится недолго. Едва рынок преодолел давление убытков «Открытия» и «Бинбанка», как подоспела новая санация: теперь закрывать проблемные активы нужно «Промсвязьбанку». Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Открытие» и «Бин» теряют влияние

К декабрю российский банковский сектор оправился после осеннего спада: основные факторы, которые сдерживали общий финансовый результат в предыдущие месяцы, а именно убытки санируемых банковских групп, остались позади. По итогам 11 месяцев банки получили положительное сальдо в размере 870 млрд рублей, это на 10,4% больше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Осенью тормозом для рынка были убытки нескольких финучреждений: ФК «Открытие», «Бинбанка», а также связанных с ними «Траста» и «Рост Банка». Пик их давления на общую прибыль сектора пришелся на сентябрь-октябрь, когда внешние управляющие принялись закрывать некачественные активы этих банков дополнительными резервами.

Сейчас по «Открытию» и «Бинбанку» основной этап дорезервирования, судя по всему, пройден. В результате убыток «Открытия» за месяц снизился на 235 млрд рублей — до 116,5 млрд в январе-ноябре, а «Бинбанк» и вовсе получил 13,4 млрд рублей прибыли против 47,9 млрд убытка за 10 месяцев. Зато убытки «Рост Банка» и «Траста» только увеличились: у первого на 168 млрд, у второго — на 82,5 млрд рублей.

В десятку самых убыточных организаций вошел санируемый «Генбанк», который контролируют власти Крыма и Севастополя. Фото chernomorsk.info



Больших изменений десятке самых убыточных организаций не произошло. Кроме того, что в нее вошел санируемый «Генбанк», который контролируют власти Крыма и Севастополя, а также «Еврофинанс Моснарбанк», долю в котором имеют Фонд национального развития Боливии, ВТБ и «Газпромбанк».

Крупные убытки свыше 1—2 млрд рублей получило также несколько региональных банков. Например, убыток банка «Восточный» (Амурская область), главным бенефициаром которого является бизнесмен из США Майкл Джон Калви, составил 1,9 млрд рублей. В минусе на 1,3 млрд рублей оказался и второй банк этого же региона — «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Частный «Башкомснаббанк», второй по величине в Башкирии, показал 2,1 млрд рублей убытка. Такой же результат у «Тимер Банка», который готовится перейти под контроль «Ростеха». Подконтрольный «Татнефти» банк «Зенит» получил убыток в размере 1,6 млрд рублей, а «Балтийский Банк» (его санирует «Альфа-Банк») — 1,5 млрд рублей.

В целом доля убыточных организаций значительно не изменилась: отрицательный результат стабильно показывает около 30% банков. Их совокупные убытки на 1 декабря превысили 600 млрд рублей.

«Промсвязьбанк» пока в плюсе

Общий результат всех прибыльных банков по итогам 11 месяцев составил 1,5 трлн рублей. Из этой суммы более 55% (почти 830 млрд рублей) пришлось на пять крупнейших по активам игроков (без учета банка Московской биржи).

Прибыль Сбербанка в январе-ноябре составила 624,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 29%. На те же 29% выросла прибыль ВТБ, она составила 90,1 млрд рублей.

Прибыль ВТБ24 по сравнению с январем-ноябрем 2016-го выросла в два с лишним раза — до 75 млрд рублей. Меньше вырос «Газпромбанк» — на 14%, до 36,2 млрд рублей. Наименьший результат в номинальном выражении среди топ-5 получил «Россельхозбанк» — 1,7 млрд рублей. Зато он обогнал остальных в динамике: по сравнению с 11 месяцами прошлого года прибыль выросла почти в 17 раз.

«Альфа-Банк» получил 37,7 млрд рублей прибыли против убытка в 2,6 млрд рублей за 11 месяцев 2016-го. «Тинькофф Банк» увеличил результат почти вдвое — с 8,4 до 16,2 млрд рублей.

По итогам всего 2017 года «Промсвязьбанк», судя по всему, получит серьезный убыток. Фото psbank.ru

В плюсе на 1 декабря оставался и «Промсвязьбанк», который показал прибыль в размере 16,1 млрд рублей. Учитывая, что ЦБ объявил о его санации позднее отчетной даты, по итогам всего 2017 года банк, судя по всему, получит серьезный убыток. По оценкам ЦБ, «Промсвязьбанку» потребуется доформировать порядка 200 млрд рублей резервов по проблемным активам, резервы на 100 с лишним млрд рублей уже были сформированы в середине декабря.

Колесовы богаче «Ак Барса»

11 из 14 татарстанских банков закончили 11 месяцев с прибылью. Наибольшую среди них продемонстрировал «Аверс» — 2,1 млрд рублей. Крупнейший банк региона, «Ак Барс», получил меньше — 717 млн рублей, уступив «Татсоцбанку» семьи Колесовых (841,3 млн рублей). Прибыль «Банка Казани» составила 59,8 млн рублей, «Девон-кредита» — 343,2 млн, а «Акибанка» — 125,5 млн рублей.

Помимо «Тимер Банка», который, как выяснилось в ноябре, в результате вливаний стал третьим по величине банком Татарстана, убыток получили еще два учреждения: «Автоградбанк» Павла Сигала (минус 45 млн рублей) и «ИК Банк» (минус 84,5 млн рублей).