Леди совершенство: как успешные бизнесвумен Поволжья воспитывают детей и принимают решения за супругов

Самые эффективные топ-менеджеры-женщины трудятся в ретейле, фармбизнесе и нефтетрейдинге

Фото: Роман Хасаев

Аналитическая служба «Реального времени» составила к Международному женскому дню топ-100 руководительниц ПФО, в чьих руках бизнес процветает, выручка растет, принося владельцам знатные барыши, впрочем, зачастую этот бизнес не только управляется женщинами, но и принадлежит им. В 2016 году совокупная выручка 100 крупнейших предприятий в руках леди-босс выросла на 31,4%, составив 422,3 млрд рублей. В топ-10 вошли две бизнесвумен из Татарстана и две — из Саратовской области. Самые успешные топ-менеджеры-женщины ПФО работают в ретейле, рулят двумя крупнейшими аптечными сетями, продают нефть, производят мясо и торгуют алкоголем.

Почему глава ульяновского ретейлера отказалась арендовать помещения рядом с детскими и спортивными учреждениям

На первом месте, однако, находится ульяновское АО «Гулливер», которым руководит Елена Сорокина — за год оборот компании вырос в 1,5 раза и составил 14,5 млрд рублей. Мы писали об этом предприятии в нашем исследовании бизнес-ландшафта Ульяновской области.

Напомним, это вторая крупнейшая компания в топ-100 Ульяновской области. Принадлежит она известному местному бизнесмену и экс-депутату ульяновской городской думы Игорю Любченкову, который начал свой бизнес в 1996 году с открытия небольшой оптовой компании, годом позднее создав торговую сеть «Гулливер», к настоящему моменту насчитывающую более 30 предприятий. Больше о нем ничего не было бы известно, не попытайся он избраться в городскую думу в 2005 году ( неудачно) и в 2010 году (удачно).

На старте предвыборной кампании в 2010 году в сети и в ульяновских изданиях появились материалы, якобы, разоблачающие предпринимателя. Власти Ульяновска обвиняли в незаконной передаче ряда муниципальных магазинов стоимостью 73 млн рублей структурам Любченкова, на базе которых, будто бы, к 2006 году было открыто шесть новых АО. В результате, считают недоброжелатели, сеть «Гулливер» вытеснила калининградскую сеть компаний «Виктория».

Наблюдатели отмечают, что именно с 2010 года бизнес Любченкова пошел в гору, сеть «Гулливер» расширилась. Известно, что в 2015 году местные СМИ обвиняли ее в нежелании поддержать местного производителя (чего требовал от ретейлеров губернатор Сергей Морозов): якобы, в «Гулливере» ульяновских продуктов почти нет. А по итогам 2015 года Любченков оказался самым состоятельным депутатом, задекларировав 26,24 млн рублей дохода, что неудивительно, если учесть, что АО «Гулливер» уже по итогам 2014 года занимало в рейтинге местных предприятий седьмое место с оборотом в 7,6 млрд рублей. Отметим, что всего за 2 года Любченкову удалось увеличить оборот в два раза.

Во время его депутатства АО «Гулливер» лихорадило: в 2012 году прибыль составила всего 4,5 млн рублей, в 2013 году компания показала убыток в 974 тыс. рублей, в 2014 году снова прибыль в 11 млн рублей, а в 2015 году опять убыток — уже в 13,9 млн рублей.

Как депутат, Сорокина считается в области «парламентарием, отстаивающим во власти интересы бизнеса, а не избирателей». Фото zsuo.ru



Елена Сорокина, руководящая сетью, тоже депутат, но уже Законодательного собрания Ульяновской области. Надо сказать, шлейф скандальности Любченкова фактически никак не отразился на имидже Сорокиной, которая начала карьеру в бизнесе в сфере торговли после падения СССР сразу на руководящих должностях.

Родилась Сорокина в 1959 году в Ульяновске. В 1976 году окончила среднюю школу №31, в 1982-м — Московский институт советской торговли. Трудовую деятельность начала в 1976 году, сразу по окончании школы. Первое место работы — оптовая торговая база «Росгалантерея». Таким образом, общий непрерывный стаж работы Сорокиной в торговле составляет 42 года. Сегодня, помимо руководства сетью «Гулливер», Сорокина возглавляет также благотворительную организацию «Доброе дело». Дважды, в 2006 и в 2012 годах, была занесена на доску почета «Лучшие люди города Ульяновска». В 2009 году удостоена звания «Заслуженный работник торговли Ульяновской области».

Под ее руководством сеть «Гулливер» в 2015 году расширилась за счет ухода с ульяновского рынка сети магазинов «Дворцовый ряд» бизнесмена Михаила Урясова. Как заявила тогда сама Сорокина: «Гулливер» не купит, а арендует высвободившиеся площади у «Дворцового ряда».

Формат новых магазинов остался прежним: магазины-дискаунтеры «Победа» и «Гулливер». Всего «Гулливер» собирался «поглотить» 20 объектов в Ульяновске и области, но от части торговых помещений пришлось отказаться из-за несоответствия стандартам сети. Так, депутат Заксобрания отказалась арендовать помещения рядом с детскими и спортивными учреждениям, особенно рядом со школами, около которых нельзя торговать сигаретами и ликеро-водочными изделиями.

При этом персонал «Дворцового ряда» перешел на работу в открывающиеся магазины «Гулливер» и «Победа», массовых увольнений удалось избежать. В январе 2018 года появилась информация об уходе «Перекрестка» из центрального универмага Ульяновска, на площади которого может «заехать» «Гулливер».

Летом 2017 года сеть «Гулливер» получила федеральную премию на Неделе российского ретейла как «Лучшая региональная сеть». Сама Сорокина нередко дает интервью как депутат и как бизнесмен. Как руководитель сети в СМИ она объясняет подробности маркетинговой кампании и новой системы лояльности «Гулливера».

Как депутат (мандат которого истекает в этом году), Сорокина считается в области «парламентарием, отстаивающим во власти интересы бизнеса, а не избирателей» (что будто бы подтверждается ее «умеренной политической активностью: публично в полемику с представителями оппозиции или коллегами по фракции «Единая Россия» за годы депутатства она вступала редко, хоть и работает в одном из самых «сложных» комитетов — бюджетном»).

С другой стороны, известно, что Сорокина неоднократно критиковала своих коллег: в 2014 году она осудила попытки депутата Василия Гвоздева возродить антиалкогольную компанию, при этом подчеркивая свое негативное отношение к спиртному и табаку: однажды Сорокина даже предложила наказывать за продажу алкоголя несовершеннолетним не только магазины, но и самих подростков.

Критиковала бизнесвумен и работу областного министра спорта, выступала против точечной застройки. При этом Сорокина не занимает лидерских позиций среди депутатов Заксобрания по величине дохода: в 2016 году она задекларировала всего 1,3 млн рублей.

В недавнем интервью Сорокина заявила о планах вновь избраться в Заксобрание в этом году, признавшись с сожалением, что часть проблем области не удается решить из-за маленького бюджета Ульяновской области — за 5 лет не удалось выполнить капремонт во всех многоквартирных домах.

Рейтинг самых успешных топ-менеджеров-женщин Поволжья

№ Наименование Руководитель, ФИО Совладельцы Регион регистрации Вид деятельности/отрасль 1 ГУЛЛИВЕР, АО Сорокина Елена Алексеевна Ульяновская область Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 2 НОРД ОЙЛ, ООО Старикова Елена Викторовна Старикова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%) Республика Татарстан Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3 КОМПАНИЯ ПОСТАВКА, ООО Иванова Юлия Михайловна Ефремова Наталия Юрьевна (31,150,000 руб., 50%)

Кондратьева Наталья Владимировна (31,150,000 руб., 50%) Саратовская область Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 4 ВИТА ЛАЙН, ООО Науменко Наталья Дмитриевна ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКСЕЙ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (10,000 руб., 100%) Самарская область Торговля оптовая фармацевтической продукцией 5 ФАРМЛЕНД, АО Кальметьева Аделя Рустэмовна Башкортостан (Республика) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) ФАРМЛЕНД-ЦЕНТР, ООО Кальметьева Аделя Рустэмовна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) Башкортостан (Республика) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 754.253.000 АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР АС ФАРМЛЕНД, ООО Кальметьева Аделя Рустэмовна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) Башкортостан (Республика) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 702.722.000 ФАРМЛЕНД, ООО Кальметьева Аделя Рустэмовна Муров Олег Радикович (8,000 руб., 80%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (2,000 руб., 20%) Башкортостан (Республика) Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 675.406.000 6 КОМПАНИЯ НЕФТЕМАРКЕТ, ООО Морунова Ирина Ивановна ИНВЕСТИЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА, ООО (104,406,129.6 руб., 55.56%)

Соловых Дмитрий Александрович (83,509,870.4 руб., 44.44%) Оренбургская область Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин

Леди-босс татарстанского нефтетрейдера торгует нефтепродуктами с НПЗ Дмитрия Мазурова

На втором месте — бизнесвумен из Татарстана Елена Старикова, которая владеет и руководит ООО «Норд Ойл». Оборот компании в 2016 году вырос почти в три раза и составил 14,2 млрд рублей. О Стариковой «Реальное время» писало в прошлогоднем материале «Топ-300 самых успешных топ-менеджеров-женщин». Старикова — директор трейдинговой компании ООО «НОРД ОЙЛ».

Сама компания молодая, с 2014 года, как гласит информация на корпоративном сайте, занимается оптовой продажей светлых нефтяных продуктов с Антипинского и Марийского НПЗ. Оба НПЗ принадлежат известному предпринимателю Дмитрию Мазурову. О Мазурове мы писали в нашем исследовании бизнеса Марий Эл.

Напомним, основатель успешной УК «Новый поток» Мазуров — выпускник Казанского университета, получивший опыт работы в компании «Нижнекамскнефтехим» (был замдиректора представительства нижнекамской компании в Казани). Возможно, со Стариковой Мазуров познакомился во времена учебы или работы в республиканской нефтехимической отрасли.

Карта поставок «Норд-Ойла» впечатляет: основной рынок компании — это Урал, Сибирь и Север России. В частности, «Норд-Ойл» обслуживает буровые и геологоразведочные компании, лесозаготовки, тепловозы, горнодобывающие компании, металлургические заводы и т. д.

Две семьи, две Юлии: благодаря саратовскому мясокомбинату сразу две женщины —топ-менеджеры — вошли в топ-10

Тройку самых успешных топ-менеджеров Поволжья замыкает Юлия Иванова со своей саратовской компанией ООО «Компания Поставка» (принадлежащей тоже женщинам — Наталии Ефремовой и Наталье Кодратьевой). Оборот компании Ивановой в 2016 году вырос на 1,5% и составил 12,7 млрд рублей. «Компания Поставка» была основана в Саратове в 1997 году и в скором времени стала основным трейдером местного мясокомбината «Дубки».

«Компания Поставка» стала основным трейдером местного мясокомбината «Дубки». Фото om-saratov.ru

К слову, родственник Наталии Ефремовой (вероятно, супруг) Игорь Ефремов считается одним из самых влиятельных бизнесменов Саратовской области: он возглавляет мясокомбинат «Дубки» с самого начала его существования (собственно, Ефремовым он и был создан).

В настоящее время «Компания Поставка» работает с 60 тысячами торговых точек (как федеральными сетями, так и небольшими розничными магазинами). Предприятия компании работают в 35 городах РФ, в 18 из которых расположены крупные распределительные центры «Компании Поставка». Общая площадь складских помещений — 34 тыс. кв. м.

К слову, 8-е место в нашем рейтинге занимает руководитель самого мясокомбината «Дубки» — тоже женщина и тоже Юлия по фамилии Рубцова. Впрочем, оборот компании в 2016 году, в отличие от «Компании Поставка», снизился на те же 1,5% и составил 8,9 млрд рублей.

Любопытно: если у «Компании Поставка» во владельцах женщины, то у «Дубков» — мужчины, судя по всему, супруги Ефремовой и Кондратьевой — Игорь Ефремов и Юрий Кондратьев. Совокупный оборот обеих саратовских компаний составил в 2016 году 21,7 млрд рублей.

Как самарский фармбизнес вышел на федеральный уровень, выкупив в Казани две аптечных сети

На четвертом месте — исполнительный директор самарской ООО «Вита Лайн» Наталья Науменко, под руководством которой компания увеличила оборот в 2016 году почти в 1,5 раза, до 12 млрд рублей. Науменко руководит одной из крупнейших аптечных сетей, ставшей в итоге сетью федерального масштаба. В Татарстане это третья по величине сеть аптек.

Изначально компания из Самары (до сих пор сохраняет самарскую прописку), но не так давно ее владельцы, Татьяна Карпачева и Евгений Яньков (сын основателя сети аптек «Старый лекарь» и фармдистрибьютора «Морон» Игоря Янькова), начали обширную региональную экспансию. На данный момент в Казани им принадлежит 33 аптеки. У сети пять татарстанских юридических лиц. Суммарная выручка только сети в РТ в 2016 году составила 1,24 млрд рублей, увеличившись за год на 77%, — в 2015 г. этот показатель был равен 701 млн рублей. У всех юрлиц «Виты» положительная динамика, максимальная — 79%.

Летом 2017 года «Вита» начала экспансию в Санкт-Петербург… Фото doctorpiter.ru

Аптеки «Вита Экспресс» — это сетьдискаунтеров фармацевтической компании «Вита», образованной в Самаре в 1993 году. Первая аптека под брендом «Вита» открылась в 1997 году, к началу 2003 года компания объединяла 38 аптек. Сегодня «Вита» включает более 800 аптек под брендами «Вита Экспресс» и «Моя аптека низких цен». По итогам 2016 года компания «Вита» входит в топ-15 по версии рейтинга RNC PHARMA и работает в 19 регионах России. Летом 2017 года «Вита» начала экспансию в Санкт-Петербург.

Как башкирская аптечная сеть вышла в регионы по воле Адели Кальметьевой, настоявшей на этом решении «на семейном совете»

Пятерку успешнейших леди-босс Поволжья замыкает башкирская бизнесвумен Аделя Кальметьева, которая тоже руководит аптечной сетью: четыре башкирских компании — АО «Фармленд», ООО «Фармленд-Центр», «Аптечный центр АС Фармленд» и ООО «Фармленд» вместе выручили в 2016 году 11,2 млрд рублей, на 10,5% больше, чем в 2015-м.

Кальметьева – известная в Башкортостане предпринимательница, директор аптечной сети «Фармленд», входящей в десятку крупнейших аптечных сетей РФ, «за восемнадцать лет работы открывшей более пятисот пятидесяти аптек в шести регионах страны».

В одном из интервью Кальметьева призналась, что директором мечтала стать еще в детстве. При том, что бабушка ее была известным стоматологом, а мама работала на Уфимском витаминном заводе, Аделе с детства прочили медицинскую карьеру, но девушка выбрала профессию провизора на фармфакультете, при этом Кальметьева очень рисковала: в конце 1980-х, когда был сделан этот выбор, «в аптеках не было буквально ничего».

В аптеку женщина так и не попала, устроившись сначала товароведом в «Башфармацию», а затем завскладом оптовика «Башмедсервис». Основали сеть в 1997 году на деньги супруга Олега Мурова (ему ныне принадлежит 60% сети, Кальметьевой — 40%) с открытия первой аптеки в Мелеузе. В 1999 году Кальметьева стала исполнительным директором всей сети.

К 2015 году сеть вошла в десятку рейтинга крупнейших аптечных сетей, с аптеками в шести регионах Поволжья и Урала (в 2016 году компания начала экспансию в Свердловскую область). Владеют супруги Муров и Кальметьева и двумя казанскими сетями — «36,6» (выручка в 2016 году составила 1,4 млрд рублей), купленной в 2017 году, и «Фармленд». Под брендом «Фармленд» в Казани работает 79 аптек, в сети «36,6» — около 100 аптек.

Кальметьева директором мечтала стать еще в детстве. Фото Юлии Хасановой (sobaka.ru)



По словам самой Кальметьевой, ее муж, председатель совета директоров компании, «занимается стратегическим развитием», а Аделя — «операционной деятельностью, то есть абсолютно всем: например, относительно стратегических решений — я настояла на выходе в регионы», отмечает бизнесвумен, которая ко всему прочему успевает воспитывать сына.

В топ-10 еще одна руководительница нефтетрейдера, на этот раз оренбургского

На шестом месте — Ирина Морунова, руководящая оренбургским нефтетрейдером, ООО «Компания Нефтемаркет», оборот которого в 2016 году вырос на 7%, составив 9,5 млрд рублей. Об этой компании мы тоже уже писали в исследовании бизнеса Оренбургской области.

Напомним, «Нефтемаркет», занявший седьмое место в списке крупнейших компаний области — относительный новичок на рынке Оренбурга. Он был создан выходцем из «Инкомбанка» Антоном Холкиным и из «Топливной финансовой корпорации» Дмитрием Соловых в 2008 году — к настоящему моменту в орбиту «Нефтемаркета» входит 25 АЗС и девелоперский бизнес. До последнего времени компания работала на рынке поставок нефти, газового конденсата, нефтепродуктов.

По данным самой компании, у нее отлаженные партнерские отношения с нефтегазодобывающими предприятиями Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и ХМАО, тем самым она способна производить отгрузку с собственных и арендованных терминалов до 100 000 тонн сырья ежемесячно. Специализируясь на обеспечении предприятий продуктами нефте- и газопереработки, она сотрудничала с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», в т. ч. и с Нижнекамским НПЗ.

В 2016 году «Компания Нефтемаркет» формально перестала существовать в результате реструктуризации и слияния с ООО «Нефтемаркет Транзит». Новая компания «РОСТА-Нефтепродукт» занялась поставками светлых нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, керосины, растворители, БГС), темных (мазуты, гудроны, битумы, масла) и углеводородных газов (СПБТ, пропан технический, фракция бутановая), сотрудничая опять же с крупнейшими производителями нефтепродуктов — ЗАО «ФортеИнвест», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Лукойл», ОАО АНК «Башнефть», мини НПЗ, нефтебазами и госрезервами. Помимо нефтяного направления, Холкин и Соловых развивают девелоперское (семь компаний) и ретейлерское (крупнейший в Оренбурге авторынок «Автоград»).

У компании отлаженные партнерские отношения с нефтегазодобывающими предприятиями Оренбургской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и ХМАО. Фото neftemarket.tiu.ru

Самая знаменитая бизнесвумен Татарстана пока не продала свою сеть «Бахетле»

Седьмое место занимает известная в Татарстане владелица и топ-менеджер сети «Бахетле», оборот которой за год вырос на 3,3% и составил в 2016 году 9,4 млрд рублей.

Напомним, компания в последние годы переживает не лучшие времена. Несмотря на рост оборота, прибыль с каждым годом падает (в 2016 году она снизилась с 50,5 млн рублей до 42 млн).

Помимо Татарстана сеть развивалась и в других регионах, в частности, в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Барнауле, но почти все попытки экспансии закончились неудачно. В 2016 году «Бахетле» закрылся в Нижнем Новгороде. В 2017 году банкротом была признана новосибирская компания «Новые торговые сети» («НТС»), развивающая по франшизе три супермаркета домашней еды — один в Барнауле и два в Новосибирске. В сентябре на месте барнаульского «Бахетле» открылся другой магазин.

Проблемы испытывали и московские «Бахетле»: у основного оператора московских супермаркетов домашней еды ООО «Бахетле-Алтуфьево» наблюдается снижение как выручки, так и чистой прибыли. В 2015 году выручка составила 2 млрд 866 млн рублей, в 2016-м — 2 млрд 737 млн, прибыль за год снизилась с 27,5 млн до 25 млн рублей.

Отдельно стоит остановиться на кредиторской задолженности. В 2016 году она составила 1,2 млрд рублей. Судя по перечню залогов, сеть активно кредитовалась в Сбербанке и «Россельхозбанке».

В результате Латыпова выставила на продажу сеть «Бахетле» (впоследствии уточнив, что продаются только московские активы) — за 10 млрд рублей. Первым потенциальным покупателем называли X5 Retail Group, который владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Однако затем группа отложила эту покупку, сосредоточившись на приобретении супермаркетов «О'Кей».

Латыпова выставила на продажу сеть «Бахетле» за 10 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Леди-босс «кошелька» «Акашево» будет выводить марийский агробизнес из кризиса на деньги семьи министра сельского хозяйства РФ

На девятом месте — Ирина Вылегжанина, директор ООО «Белая птица», оборот которой в 2016 году рухнул более чем на 30%, составив 8,6 млрд рублей. Об этой компании «Реальное время» тоже уже писала в исследовании бизнеса Марий Эл.

«Белая птица» вместе с «Птицефабрикой Акашевской» составляют куриный холдинг «Акашево». Сама птицефабрика была основана на базе государственного сельхозпредприятия в 2005 году, когда ее возглавил, вероятно, по поручительству тогдашнего губернатора Марий Эл Леонида Маркелова Николай Криваш, который через 5 лет контролировал агроактивы через созданный им же ООО «МарФинИнвест».

К 2014 году «Акашево» вошло в топ-10 крупнейших птицефабрик РФ. Сама птицефабрика, в которую, по разным данным, власти Марий Эл вложили до 40 млрд рублей, в 2015 году чуть не обанкротилась (Маркелов тогда просил помощи у самого Владимира Путина, якобы, Марий Эл не в состоянии помочь выплачивать птицефабрике проценты по многомиллиардным кредитам, и без помощи Кремля проект «Акашево» обрушит «всю дотационную экономику республики»).

В 2016 году в арбитражном суде РМЭ стартовало дело о банкротстве компании. Но добить ее не успели, осенью «Акашево» улетело на куриных крылышках в Краснодар (см. ниже).

Именно проект «Акашево» стал формальной причиной отставки Маркелова, которого обвинили в получении взятки от Криваша размере 250 млн рублей «за содействие в бизнесе «Акашево»: Криваш обещал передать Маркелову деньги, якобы, купив часть акций ОАО «Тепличное», принадлежащее семье губернатора РМЭ, деньги Криваш передал через главу другого актива, близкого семье Маркелова, — «Телеканал «Регион 12» (33-й номер в нашем списке, на 100% принадлежит Татьяне Маркеловой). Последний по факту занимался не столько масс-медиа, сколько строительными работами, получая госконтракты от властей РМЭ.

Именно проект «Акашево» стал формальной причиной отставки Маркелова. Фото akashevo.ru

В настоящее время «МФИ», владелец птицефабрики «Акашевская» и ООО «Белая птица» (кошелек птицефабрики, через который идут банковские переводы поставщиков и покупателей), принадлежит формально ООО «Агроактив», возглавляемому Марией Лисицыной. Но на самом деле марийская птицефабрика с ноября 2016 года принадлежит крупнейшему российскому холдингу, близкому к семье бывшего губернатора Краснодарского края, — «Агрокомплексу им. Н. Ткачева» (основанному отцом нынешнего министра сельского хозяйства РФ).

«Агрокомплекс» успел купить «Акашево» еще до коррупционного скандала в ноябре 2016 года. Марийские активы позволят утроить мощности ткачевского агрокомплекса (формальный владелец брат Александра Ткачева) и сделать краснодарский холдинг одним из лидеров рынка. Судя по всему, падение оборота в 2016 году объясняется теми самыми миллиардными кредитами и иском о банкротстве. Удастся ли семье Ткачева вытащить «Акашево» из долговой ямы при помощи топ-менеджера Ирины Вылегжаниной в том числе, покажет время.

Нижегородский филиал самой растущей в РФ сети алкомаркетов третий год убыточен

Наконец, топ-10 леди-босс ПФО замыкает Наталья Белоброва, руководящая нижегородской компанией ООО «Лабиринт-Волга», оборот которой вырос в 2016 году в два раза и составил 8,5 млрд рублей.

В действительности «Лабиринт-Волга» — филиал крупнейшей в России сети алкомаркетов «Красное & Белое», основанной челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым (ему принадлежит и нижегородский филиал) в 2006 году. К 2014 году выручка сети Студенникова составила 55 млрд рублей, в 2015 году — уже 82,5 млрд, в 2016 — 138 млрд. В Челябинской области к 2015 году было около 470 магазинов «Красное & Белое», в самом Челябинске — свыше 170 точек.

В Нижний Новгород «Красное & Белое» пришло в середине 2014-го, здесь челябинская сеть открыла свыше 20 алкомаркетов. В 2015 году в состав сети входило больше 1,8 тыс. алкомаркетов в 30 субъектах РФ (из них больше 1 тыс. — в Уральском федеральном округе). В 2016 году в сеть входило уже 3 769 алкомаркетов в 39 регионах России, в 2017-м их стало 4 280. По итогам 2015 года сеть «Красное & Белое» вошла в топ-10 продуктовых ретейлером России. В 2016 году она начала экспансию в Питер, решив занять место лидера и вложив до 5 млрд рублей в запуск 500 магазинов. В 2017 году ретейлер решил открыть магазины в Ростовской области и Краснодарском крае.

Несмотря на успехи самой сети, ее нижегородский филиал пока остается убыточным: 2016 год «Лабиринт-Волга» закрыла с убытком в 118,5 млн рублей.

Помимо Елены Стариковой и Муслимы Латыповой в топ-100 Поволжья вошли 17 бизнесвумен Татарстана, от руководителя ОАО «Алабуга Соте» Татьяны Алексеевой до руководительницы транспортной компании «Итеко» (принадлежит Вячеславу Кудинову) Оксаны Кудиновой.

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