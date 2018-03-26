Трагедия в Кемерово: десятки сгоревших заживо, хозяин-миллиардер в Австралии и параллели с «Адмиралом»

Как еще один миллиардер в России разжился на не приспособленном для торговли ТЦ, превратив его в огненную ловушку

Крупный пожар в Кемерово, на счету которого более полусотни жизней, болью отозвался в сердцах многих россиян. А у казанцев, переживших похожую трагедию три года назад, вызвал «до боли знакомые» чувства. «Зимняя вишня», как и «Адмирал», — такой же перестроенный из производственного здания ТЦ, где собственника-миллиардера, судя по всему, мало заботила безопасность людей. «Реальное время» пообщалось с кемеровцами, которые чудом избежали гибели, и с погорельцами казанского ТЦ, которые предупреждают: от такой беды не застрахованы еще многие россияне.

Заммэра принял ТЦ: «глаза ему закрыли деньгами»

Пожар в «Зимней вишне» вспыхнул накануне днем, локализовать огонь смогли лишь сегодня утром. У здания полностью выгорели два верхних этажа и недавно обрушилась крыша. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. Следком сообщает о 64 погибших к этому часу, еще несколько десятков человек в больницах или под присмотром медиков:

— С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Тела 19 погибших доставили на опознание. Понадобится генетическая экспертиза, чтобы опознать некоторых, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Пожарные обследовали примерно 70% территории ТЦ.

Многие кемеровцы откликнулась на призыв сдать кровь для пострадавших, они выстроились в длинную очередь у пункта сбора, чтобы помочь медикам. К месту самой трагедии люди с самого утра несут цветы и свечи.

Конечным бенефициаром ТРЦ «Зимняя вишня» называют владельца холдинга KDV, долларового миллиардера Дениса Штенгелова. Фото pulseparty.ru



По словам руководства ТЦ, пожар могли устроить подростки, которые якобы подожгли поролон в яме на территории игрового комплекса. Еще одна версия — возгорание произошло из-за свечей на детском празднике.

Сообщается о четырех задержанных по уголовному делу в связи с пожаром в ТЦ — это гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, один из арендаторов, на площади которого, предположительно, начался пожар, ответственный за технику безопасности.

Конечным бенефициаром ТРЦ «Зимняя вишня» называют владельца холдинга KDV, долларового миллиардера Дениса Штенгелова. Сам Штенгелов не опровергает факт владения объектом.

«Человек, который зарабатывал на «Зимней вишне», сейчас в Австралии, где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король… Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, что ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами», — сообщил в «Фейсбуке» депутат Госдумы от Кемерово Антон Горелкин.

«Я пришла туда накануне со своей дочерью и поняла: больше не пойду»

«Реальному времени» удалось связаться с жительницей Кемерово Ариной Ивановой, которая вместе с малолетней дочерью чудом избежала гибели. Женщина с ребенком тоже была в «Зимней вишне» накануне, пожалела о визите и лишь по счастливой случайности покинула ТЦ раньше возгорания. Как и казанский «Адмирал», здание не строилось как объект массового посещения и явно не соответствовало параметрам торгового центра:

— Там была кондитерская фабрика, она была заброшенная, какое-то время стояла. Потом ее стали обустраивать, появился развлекательный центр, магазины, очень много магазинов. На первом этаже — куча банкоматов, магазин техники, огромный «O'STIN», то есть там все крайне было заставлено — это был буквально муравейник! На верхнем этаже, где детская игровая комната была, столько игровых автоматов наставили, причем таких массивных и тяжелых. Когда включали карусель, пол трясся. Я пришла со своей дочерью и поняла, что больше туда не пойду, потому что я не люблю, когда подо мной трясется пол. Было ощущение, что от обилия всех этих игровых вещей пол просто рухнет, — рассказала Арина.

Как и казанский «Адмирал», здание не строилось как объект массового посещения и явно не соответствовало параметрам торгового центра. Фото 42.mchs.gov.ru



Не доиграв до конца по своему абонементу, женщина с ребенком ушли, как оказалось, на свое счастье. По ее словам, в комплексе была большая зона фуд-корта и развлекательного сегмента. «Я так поняла, что именно это добро начало гореть. Соответственно, люди выбегали без одежды: гардероб — у игровой комнаты, и никто ничего не успевал брать». Арина также вспомнила, как месяц назад возникла ситуация, когда в лифте ТЦ застряли люди и просидели несколько часов подряд, пока их не вытащили:

— Это был один из самых посещаемых ТЦ в городе. Его часто посещали люди из ближайших поселков и городов, из Томска часто приезжали. Понятно, что если люди в первый раз в нем оказались, им было сложно сориентироваться в этом дыму и гари.

Судя по отзывам о ТЦ до пожара, люди часто жаловались на плохую навигацию, много входов и переходов, которые вели в тупики. Чтобы попасть из одного магазина в другой, нужно было идти через улицу: «Там собственно один выход, лестница и лифт рядом. А другие входы у них всегда закрыты, люди плутали и попали в ловушку», — переживает Арина.

Большинство погибших — это посетители кинотеатра. Судя по всему, они не сумели найти выход из залов в плотном дыму. Кстати, многие заметили, что это общая проблема для многих кинозалов в России. Контролеры билетов стоят, как правило, лишь у одного из входов, поэтому все остальные выходы из залов заблокированы.

«До боли знакомо» — погорельцы «Адмирала» о «Зимней вишне»

В соцсетях появилась информация, что одна из пропавших на пожаре девочек была из Казани. На странице аккаунта 13-летней ученицы 71-й гимназии Майи Ерохиной действительно родным городом указана столица Татарстана. Однако в казанской школе это опровергли: «Майя Ерохина у нас не учится и никогда не обучалась». В кемеровской гимназии с тем же номером сообщили, что это действительно их ученица, но в свидетельстве о рождении у нее указан все-таки город Кемерово.

Казанцам ЧП в Кузбассе напомнило о собственной трагедии. Всего несколько дней назад была третья годовщина с момента пожара в ТЦ «Адмирал», который также унес десятки жизней.

Всего несколько дней назад была третья годовщина с момента пожара в ТЦ «Адмирал», который также унес десятки жизней. Фото Романа Хасаева



— До боли знакомо, все повторяется. И здесь вина администрации и собственника налицо. Где-то сэкономили средства, где-то с «пожарниками» договорились. Все это приводит к одному — это общая проблема для всей России, — посетовала руководитель фонда помощи предпринимателям ТЦ «Адмирал» Лилия Черникова.

Собственники таких ТЦ, как правило, миллиардеры, но не несут ответственности за безопасность своих объектов. Причем они не отвечают не только за потерянные жизни, но и за то, чего лишились в огне предприниматели. Женщина слышала о законопроекте по финансовой ответственности для руководства ТЦ, но он до сих пор не принят: «Получается, мы банкротимся, а они получают страховку!» После пожара в «Новой Туре» руководство, по словам женщины, получило страховые выплаты, а предприниматели остались ни с чем. То же самое и в «Адмирале» сейчас происходит.

— Почему с нашего Семина, миллиардера, сняли все обвинения? По поддельным документам был сдан завод. Это уже система, в 90-х годах банкротились все заводы. Потом это все скупалось за копейки. Вот по Казани возьмите. Сколько собственности принадлежит одному человеку, Семину — председателю по банкротству! Он сначала банкротил все заводы и предприятия, и в результате все это он переводил в торговые комплексы. И там, в Кемерово, было так же. Меньше всего они думали о безопасности, на первом месте были деньги, — убеждена Черникова и подчеркивает: угроза общая, по всей России.

По массовости жертв трагедию в Кемерово сравнивают с тремя другими крупнейшими за последние 100 лет пожарами в России: это пожар в самарском УВД (1999 г., 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 г., 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 г., 153 жертвы).

Накануне, в день, когда происходила трагедия в «Зимней вишне», в Казани эвакуировали два ТЦ — «Тандем» и «Кольцо», но тревога оказалась ложной. Сегодня утром в Набережных Челнах на фоне ЧП в Кемерово мэр Наиль Магдеев поручил проверить местные торговые центры. В Казани о таких проверках пока нет информации, сообщили в мэрии города.