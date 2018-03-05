«Более подготовленного к работе с людьми, чем Фикрят Табеев, я не встречал»

«7 дней»: от предвыборных дебатов до запрета на сухое молоко

Фото: Максим Платонов

Как проходит подготовка к выборам в казанских штабах? Чем запомнилась Казань послу США в России во время его двухдневного визита в столицу Татарстана? Что изменится с запретом на ввоз сухого молока из Белоруссии? Как начинала спортивный путь олимпийская чемпионка Алина Загитова? Эти и другие темы легли в основу сюжетов еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ.

О чем говорили на предвыборных дебатах?

Прошлая неделя запомнилась яркими предвыборными дебатами на федеральных каналах, которые все больше приобретают формат шоу. И это при том, что шоу как таковое устроителями этих телепередач вроде как заранее не планировалось. К примеру, кандидат в президенты России телеведущая Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политологи, пиарщики, эксперты теряются в догадках. То ли это просто низкая политическая культура кандидатов в президенты, то ли продуманный ход.

— Плескание водой со стороны Собчак — это, конечно, отсыл к мему 90-х годов, когда Жириновский плеснул в лицо Немцову сок. Но этот мем не работает на огромное количество людей, которые давным давно забыли эту сцену, — считает советник ректора КФУ Юрий Алаев.

Он вспоминает, в этой связи и предвыборный ролик кандидата в президенты Григория Явлинского. Уж очень прием, использованный пиарщиками «Яблока», напоминает сцену из одного известного британского фильма, где молодой человек приходит к любимой, но уже замужней женщине и, стоя в дверях, молча, чтобы муж женщины не слышал, листает таблички с признанием в любви. У Явлинского все более уныло и как-то безнадежно, констатирует эксперт.

Не в пример своим кандидатам их доверенные лица на республиканских каналах демонстрируют максимальную терпимость к чужому мнению, а в кулуарах между телевизионными съемками так и вовсе между политическими оппонентами только дружеское общение.

На прошлой неделе дебаты продолжились на площадке канала «ТНВ» и «Болгар Радиосы» и стартовали на канале филиала ВГТРК «Татарстан» и Радио «Татарстан». Темы совпадают с теми, что поднимаются и на федеральных площадках. К примеру, доверенным лицам предложили обсудить, как развивать человеческий капитал, поддерживать обороноспособность страны, грамотно выстраивать социальную политику.

Прошлая неделя запомнилась яркими предвыборными дебатами. Фото Олега Тихонова

По теме армии и флота, на взгляд многих экспертов, мнения разделились кардинально. Представитель «Яблока» Руслан Зинатуллин предложил сократить призыв, закончить все войны, которые якобы ведет Россия на Донбассе и в Сирии. И вообще, армия в России должна быть мобильная, компактная, малочисленная, но при этом боеспособная.

— Зачем мы киваем на армию Швейцарии, какая она мобильная? Или даже на армию ФРГ. И пытаемся перенести установки на мобильность, на компактность на территорию России — крупнейшего государства по территории в мире, — задается вопросом Алаев.

Похожих с «Яблоком» взглядов в вопросах внешней политики и укрепления обороноспособности государства придерживаются и представители Ксении Собчак.

— Необходимо прекратить вести гибридные войны в Украине и Сирии. Соответственно, у нас появятся деньги. А если мы еще победим коррупцию, то денег станет еще больше. И тогда мы сможем потратить их на благие цели, — считает доверенное лицо Ксении Собчак Эльза Нисанбекова.

В вопросах экономической и социальной политики критиковать действующую власть будет проще. Все-таки объективно в России много проблем, и есть над чем работать. Вопрос, что предлагают кандидаты-оппоненты? По мнению экспертов, очень много простых решений. Мало глубоких и продуманных предложений.

Многие эксперты в Татарстане не ожидают обострения политической борьбы в эфирах республиканского телевидения и радио. Нет причин для этого. Во-первых, люди приличные и культурные, не в пример некоторым федеральным политикам. А во-вторых, здесь на месте они возможно хорошо понимают реальный расклад сил.

— Они поступают абсолютно правильно. Трезво оценивают ситуацию, — полагает Юрий Алаев.

«Кандидаты трезво оценивают ситуацию», — полагает Юрий Алаев



Предвыборные кампании

В эту пятницу Минтимер Шаймиев, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, Государственный Советник Татарстана, встретился с активом регионального избирательного штаба Путина. Не бездействуют и штабы других кандидатов в президенты страны.

В республиканском штабе Максима Сурайкина на этой неделе получили приток человеческих и вещественных ресурсов. Здесь утвердили дополнительных доверенных лиц кандидата и обзавелись агитационной продукцией.

— Будем раздавать газеты по всем. И мы будем отправлять агитационные материалы в наши горкомы — в Набережные Челны, Чистополь, Зеленодольск и оттуда распространять, — намечает планы руководитель татарстанского предвыборного штаба и доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Максима Сурайкина Альфред Валиев.

В республиканском штабе Владимира Жириновского отвечали на один из двух извечных вопросов: «Что делать?». Здесь координировали контуры работы и готовились к выездным встречам своих доверенных лиц.

— Наши районные координаторы организуют встречи с доверенными лицами, нашими активистами, они встречаются с избирателями, рассказывают о нашем кандидате, раздают агитпродукцию, — говорит доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Жириновского Марсель Габдрахманов.

Работа татарстанских штабов Павла Грудинина и Сергея Бабурина на этой неделе осталась за кадром. Как бы там ни было, сейчас предвыборные действия, по сути, сводятся к двум глаголам: получить и распространить. Так, в казанском штабе Григория Явлинского раскладывали по полочкам и другим плоскостям вновь поступившие материалы.

— К нам также едут из Москвы сумки для агитаторов, в них будет агитационный материал, его волонтеры будут разносить по домам, — рассказывает о работе Руслан Зиннатуллин, руководитель предвыборного штаба и доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Григория Явлинского.

В казанском штабе Ксении Собчак основная работа вышла за его пределы. Люди в белом раздавали написанное черным по белому — агитационные газеты.



«Пока мы еще только организуемся, пытаемся работать только в Казани», — говорит Александра Юманова. Фото Олега Тихонова

В казанском штабе Бориса Титова — разнообразная агитпродукция. Раздавать ее избирателям будут исключительно в столице республики.

— У нас партия молодая. Отделение открылось только 28 декабря. Пока мы еще только организуемся, пытаемся работать только в Казани — будем работать в Казани пока, — поясняет руководитель татарстанского предвыборного штаба и доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Бориса Титова Александра Юманова.

В республиканском штабе Владимира Путина на прошлой неделе прошли встречи с доверенными лицами из разных городов страны. С волонтерами встречались и давали им наставления Андрей Лысенко, Екатерина Красикова и Вячеслав Бочаров. Разговаривали с волонтерами о сильной армии и патриотизме.

Наиболее пристальное и массовое внимание не только волонтеров, но и региональных и федеральных масс-медиа вызвал визит Минтимера Шаймиева. Вместе с другими доверенными лицами обсудили программы, реализуемые в нашей стране и задачи, которые ставит Владимир Путин. Также Минтимер Шаймиев рассказал, какими качествами, на его взгляд, должен обладать лидер страны и какая ответственность на него ложится.

— Что это за работа президента? Ты заложил себя служению людям. Ты добровольно дал согласие и пошел на эту работу. Я это не с чужих слов говорю. Коль ты положил себя на эту работы — ты себя обрек, ты служишь. Благодарить надо за то, что он пошел, — высказался доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Минтимер Шаймиев.



У кандидатов в президенты и их соратников на агитацию остается без малого две недели. К чему приведут все сказуемые и слагаемые избирательной кампании, станет ясно после 18 марта, когда свое слово скажет избиратель.

Первый визит нового посла США в Татарстан

Среди значимых событий прошлой недели — двухдневный визит посла США в России Джона Хантсмана в Казань. Посол познакомился с историческим и архитектурным наследием Казани, богатым научным и образовательным потенциалом: Хантсман побывал в КФУ и медицинском университете, заехал в наукоград Иннополис. Ну и конечно, оценил гостеприимство Татарстана, татарскую кухню, открытость и радушие молодых людей. С музыкантами казанской группы Джон Хантсман даже исполнил блюзовую композицию.

В деловой части программы посла — визит на Казанскую ТЭЦ-3. Фото Максима Платонова

В деловой части программы — визит на Казанскую ТЭЦ-3. Это не только один из самых эффективных энергообъектов в России, оснащенный газотурбинной установкой, на базе одной из самых мощных турбин в мире. Это еще и блестящий пример сотрудничества бизнеса, в данном случае группы компаний «ТАИФ» и американской General Electric. Известно, что американцы инвестировали в разработку турбин нового класса 2 млрд долларов. Эффект оправдал все ожидания — после модернизации и реконструкции станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии, показатели энергоэффективности улучшились на 30%. Генеральный директор компании «ТГК-16» Эдуард Галеев приводит еще одну цифру:

— Мы вышли на недосягаемые показатели удельного расхода топлива, резко подняли экономичность, обеспечили надежность энергоснабжения Казани. Станция сейчас уверенно может смотреть вперед на ближайшие 30 лет. Если средний расход удельного топлива на один киловатт-час по России составляет плюс/минус 300 граммов, то на Казанской ТЭЦ-3 он сейчас ниже 200 граммов, — рассказывает Эдуард Галеев.

Все это показатели и плюсы, которыми может воспользоваться не только бизнес, но и все казанцы. Тепло и горячую воду ТЭЦ-3 может поставлять на нужды города по выгодным тарифам.

— Это влияет в первую очередь на стоимость теплоэнергии, электроэнергии, горячего водоснабжения. То есть мы способны по гораздо более низким тарифам отдавать очень большой объем тепла на Казань, — объясняет генеральный директор ОАО «ТГК-16».

— Это превосходный пример успеха. Идеальный пример того, как американские технологии и оборудование работают на татарстанском объекте. И это не что иное, как послание американским компаниям, что дорога предпринимателям открыта. И здесь можно преуспеть, причем в серьезных масштабах — ведь мы осмотрели огромное предприятие. Еще раз подчеркиваю, это пример сотрудничества крупной компании «ТАИФ» с американскими партнерами. Что очень важно, — поделился впечатлениями от осмотра станции посол США в России Джон Ханстман.

Сухое молоко вместо натурального

Недавно Росстат опубликовал отчет о внешней торговле. Из документа следует, что сухого молока в 2017 году завезли почти миллион тонн, это по официальным данным. При этом цены на натуральное молоко продолжают падать. Пострадали все сельхозпроизводители России. В Татарстане закупочная цена на натуральное молоко упала до 14 рублей за литр. С 6 марта Россия вводит запрет на ввоз сухого молока из Белоруссии. Что изменилось, узнавали корреспонденты «7 дней».

В Татарстане закупочная цена на натуральное молоко упала до 14 рублей за литр. Фото Романа Хасаева

Прошло 10 лет с момента принятия технического регламента на молоко и молочную продукцию. Еще в 2008 году было решено, что по закону молоком будет называться только тот продукт, который получается натуральным путем, а не из сухого белого порошка (сухого молока). Продукт, полученный вторым способом, будет называться «молочный напиток». Все, что вошло в состав молочного продукта, должно прописываться на упаковке. По расчетам экономистов, цены на продукты, содержащие сухое молоко, должны были упасть по сравнению с настоящим цельным сырым молоком, чему так радовались отечественные производители. Но в итоге получилось ровным счетом наоборот.

Кто они — эти нерадивые производители, которые нарушают законы, используют сухое сырье в производстве, вводят покупателей в заблуждение? Таких ни в России, ни в Татарстане нет. Пока это все огульные обвинения. Никого за руку за этим делом не поймали. И поймают ли — большой вопрос.

Отличить на вкус сухое молоко от натурального, разлитого по бутылкам, невозможно вообще. Нужно иметь исключительные вкусовые рецепторы или же провести лабораторные исследования, что является весьма дорогим удовольствием. Многие уже наверняка и не помнят меламиновый скандал 2007 года, который был связан с сухим молоком из Китая. Тогда российские санитарные службы наложили запрет на ввоз этой продукции лишь после того, как стало известно о тысячах пострадавших по всему миру. Россельхознадзор не раз высказывал беспокойство по поводу обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой из Белоруссии. В 2016 году было выявлено 723 случая нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм. В десяти случаях были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году — 596 нарушений. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции, в том числе в 21 случаях были выявлены остатки запрещенных и вредных веществ.

Складывается парадоксальная ситуация. У наших сельхозпроизводителей есть натуральная и недорогая продукция. Продукция, которая не имеет свободного выхода на рынок. Продукция, которой приходится выживать в среде нечестной конкуренции, в среде неравной борьбы за потребителя, у которого, пока нет возможности сделать свой правильный выбор.

Спортивный путь Алины Загитовой

На минувшей неделе российские олимпийцы получили медали и ордена из рук президента Владимира Путина. 46 спортсменов, занявшие призовые места на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, наградили в Кремле.

После победы Алины, в ее родном ледовом дворце в Альметьевске резко выросло количество желающих отдать своих детей в секцию по фигурному катанию. Фото wikipedia.org/Luu



Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова удостоилась ордена Дружбы. Стоит отметить, что после победы Алины в ее родном ледовом дворце в Альметьевске, где она начала делать свои первые шаги на льду, резко выросло количество желающих отдать своих детей в секцию по фигурному катанию. Тренеры говорят, что такого наплыва учащихся они не наблюдали давно. Именно Алина стала настоящим примером для подражания для сотен девчонок и мальчишек нашей страны.

Самая молодая чемпионка в истории фигурного катания уже покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Золотая олимпийская медаль Пхенчхана, орден Дружбы из рук президента, машина «БМВ» и щенок породы акита, которого ей вскоре хотят преподнести поклонники из Японии.

Отец Алины, Ильназ Загитов, признается, что никогда не смотрит выступления дочери. Для него это слишком волнительно. Говорит, что до сих пор не может осознать произошедшее до конца. Он и сам знает этот вкус победы. Тренер хоккейной команды «Ижсталь» свою профессиональную карьеру начал также в 15 лет. Выступал за «Авангард», «Нефтехимик» и «Нефтяник». Коллеги сегодня говорят, что Алина — папина дочка.

Так получилось, что в Альметьевске ледовый дворец «Юбилейный», где когда-то играл отец Алины Ильназ, стал первой тренировочной ареной для олимпийской чемпионки. Ей было всего четыре с половиной года, когда ее здесь поставили на коньки. Первый тренер девочки Дамира Пичугина сегодня вспоминает, что именно на этом льду они с Алиной начинали с самых азов.

Тогда в группе было 160 человек. Это практически в два раза больше, чем сегодня. Но среди этих 160 детей не заметить Загитову было невозможно. После переезда в Ижевск Алина уже тренировалась под началом Натальи Антипиной, которая также сегодня отмечает уникальные физические данные молодой чемпионки.

Ее самый любимый прыжок с детства — это риттбергер. Благодаря своим точеным каскадам она с легкостью обгоняет многих соперниц в техническом плане. Кроме Загитовой, пока никто в мире так не прыгает тройные лутцы.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании и серебряный призер в командном турнире Алина Загитова не столько для детей, сколько для их родителей — настоящий пример для подражания. После олимпийской победы Алины секция фигурного катания в Альметьевске принимает настоящий поток из желающих приобщиться к большому и такому красивому спорту.

Человек-легенда

4 марта исполнилось бы 90 лет Фикряту Табееву. Имя этого легендарного руководителя, государственного и партийного деятеля золотыми буквами вписано в новейшую историю не только Татарстана, но и всей страны. Табеев — человек-легенда, руководитель, который фактически стоял у истоков создания современной промышленности Татарстана.

«Более подготовленного к работе с людьми, чем Фикрят Ахмеджанович, я не встречал», — вспоминает Минтимер Шаймиев. Фото Максима Платонова

Сегодня КАМАЗ — символ Набережных Челнов и один из главных брендов всего Татарстана. Мало кто знает, что знаменитого завода на Каме вообще могло не быть. В том смысле, что первоначально автогигант планировали построить в Красноярском крае. И самое удивительное — судьбу КАМАЗа решила партия. Правда, не коммунистическая, а в домино.

— Меня пригласили в Белоруссию на празднование 40-летия республики. И Леонид Ильич говорит, поедем вместе в моем вагоне. Там мы играли в домино. И тогда я ему говорю: «Леонид Ильич, в Красноярском крае за 20 лет никто вам первую очередь не построит. А мы за пять лет можем построить», — вспоминал Табеев.

Скупые строки биографии сообщают, что Фикрят Табеев родился в семье героя Гражданской войны Ахмеджана Табеева и был старшим из четырех братьев. Отец погиб на фронте. А путь Фикрята на партийную работу был по тем временам не очень стандартный. Фактически он шагнул в партийные лидеры из науки. И оставался руководителем Советской Татарии почти 20 лет.

— Высокообразованный, молодой, статный, 32-летний — самый молодой в стране первый секретарь обкома партии. Более подготовленного к работе с людьми, чем Фикрят Ахмеджанович, я не встречал, — вспоминает Табеева экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Фикрят Ахмеджанович привык убеждать высшее руководство цифрами, приводил слова гениального Менделеева о том, что «нельзя топить печь ассигнациями». Доказывал, что транспортировка углеводородного сырья в другие регионы обойдется неизмеримо дороже, чем его переработка на месте. Так на карте Татарстана возник еще один промышленный гигант — «Нижнекамскнефтехим», и нефтяная отрасль получила новый импульс в развитии.

Фикрят Табеев, как губка, впитывал в себя все новое. Сказалось научное прошлое и преподавательская деятельность в Казанском университете.

— Фикрят Ахмеджанович часто говорил, что полюбил сельское хозяйство. Слышать такое от историка, филолога, казалось бы, странно. Но этого требовали интересы республики, нужно было накормить людей хлебом насущным. И эта задача при нем была решена, — отмечает Минтимер Шаймиев.