«Планерка штабов»: демарш от представителя Собчак и кандидаты в министры от штаба Путина

Фото: Олег Тихонов

Только пятеро из семи глав региональных штабов кандидатов в президенты РФ пришли на встречу в КФУ. При этом глава штаба Ксении Собчак Эльза Нисанбекова устроила молчаливый демарш, прибыв на встречу, но отказавшись в ней участвовать. Глава штаба Путина в РТ Андрей Кондратьев, в свою очередь, предложил доверенных лиц в РТ на должности в федеральное правительство и вступил в полемику о молодежной политике и митингах, а коммунист Артем Прокофьев пообещал «отремонтировать» предвыборное законодательство. Подробнее об этом в материале «Реального времени».

Двое не пришли, одна промолчала

На площадке института высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ накануне прошла «Планерка штабов» — встреча руководителей казанских предвыборных штабов кандидатов в президенты РФ. Как пояснил руководитель института и модератор встречи Леонид Толчинский, цель события — узнать, кто именно работает в штабах, кто стал доверенными лицами и обсудить проблемы проходящей сейчас избирательной кампании.

Однако в итоге на встрече оказались руководители лишь четырех из семи казанских штабов: глава регионального штаба Владимира Путина Андрей Кондратьев, глава штаба кандидата от КПРФ Павла Грудинина Артем Прокофьев, глава штаба кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского Руслан Зиннатулин и глава штаба комросса Максима Сурайкина Альфред Валиев.

Предполагалось, что на встречу приедут также глава штаба кандидата от «Партии роста» Бориса Титова Александра Юманова и замкоординатора татарстанского отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов. Их имена фигурировали в списках перед мероприятием, но, как объяснили организаторы, оба участника сослались на занятость и не приехали.

А вот глава штаба Ксении Собчак Эльза Нисанбекова изначально как участник встречи заявлена не была, но на событие все же пришла — правда в качестве зрителя. Более того, она неоднократно отказывалась от предложения поучаствовать в дискуссии и прокомментировать какой-либо из обсуждавшихся вопросов. Единственное заявление она сделала под конец, ответив на прямой вопрос «намерены ли вы после выборов президента остаться в политическом поле Татарстана?». «Да, я вижу себя в политике и дальше, участником политического поля, — заявила она.

Глава штаба Ксении Собчак Эльза Нисанбекова (справа) изначально как участник встречи заявлена не была, но на событие все же пришла — правда в качестве зрителя



Нисанбекова и ЦИК РТ не пришли к пониманию

После мероприятия Нисанбекова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» объяснила причину своего демарша.

— При звонке в Центральную избирательную комиссию РТ нам сообщили, что в данном мероприятии они никак как не участвуют, соответственно, не уведомлены. А участвовать в незаконной агитации я не хотела, я сторонник того, чтобы предвыборная борьба велась честно. За это выступает и Ксения Собчак. Окончательную оценку даст ЦИК, если я была неправа, то в дальнейшем с удовольствием поучаствую. — сообщила Нисанбекова

Подобное объяснение звучит несколько странно, так как на встрече присутствовал замглавы ЦИК РТ Олег Сквордяков. Впрочем, этот факт стал известен представителям штаба Собчак уже после завершения встречи, так как Сковрдяков на «Планерке штабов» слова не брал. Нисанбекова добавила, что намерена подать жалобу в ЦИК РТ по факту проведения этого мероприятия.

Сквордяков, в свою очередь, подчеркнул, что мероприятие позиционировалаось как информационное, и ЦИК РТ в нем не увидел нарушения законодательства.

— Позиция [Нисанбековой] не совсем понятна, может быть она просто еще не готова участвовать в таких разговорах. У меня сложилось впечатление, что она немножко растерялась. Она потом высказала свое мнение, что имеет желание свою политическую деятельность продолжать, может быть она в будущем как-то себя проявит.

Альфред Валиев заявил, что от Максима Сурайкина и от партии «Коммунисты России» в Татарстане удостоверения доверенных лиц получили уже 22 человека, а всего их планируется около 30



Как Кондратьев на «планерке» предложил Владимира Алекно на пост главы Минспорта РФ

Свои выступления главы штабов начали как раз с рассказа о доверенных лицах. Альфред Валиев заявил, что от Максима Сурайкина и от партии «Коммунисты России» в Татарстане удостоверения доверенных лиц получили уже 22 человека, а всего их планируется около 30. В число доверенных лиц вошло большинство глав горкомов партии. Также комроссы открыли штабы в Арске, Набережных Челнах, Бугульме, Чистополе и Зеленодольске, где идет набор наблюдателей и членов территориальных избирательных комиссий (ТИК).

Набор доверенных лиц Валиев описал следующим образом: в основу набирали членов партии, стараясь делать упор на молодежь и тех людей, кто «фотогеничен, умеет слово хорошо сказать».

Кондратьев (напомним, президент татарстанского КВН) выступление начал с того, что загадал некое связанное с выборами желание, поскольку его место на встрече оказалось «между двумя коммунистами». Но в дальнейшем он также рассказывал о доверенных лицах, делая упор не на количество, а на конкретные личности, заявив, что эти лесничие достойны занять места в правительстве России.

— У нас очень серьезный штаб доверенных лиц […]. В нашем списке есть человек, Алекно Владимир Романович (главный тренер казанского ВК «Зенит», — прим. ред.), который, когда пришел к нам в штаб, я просто не знал, что делать. Люди пришли не в штаб, а просто с ним поговорить. Он насколько разбирается в спорте, столько вопросов задавали, и он так компетентно на них отвечал. Независимо от того, что [действующий] министр спорта мне близкий человек, я там увидел готового министра спорта, — заявил Кондратьев.

Среди других известных персон Кондратьев упомянул руководителя гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимира Чагина, зампреда Общественной палаты РТ Тимура Халикова и других.

Кондратьев (напомним, президент татарстанского КВН) выступление начал с того, что загадал некое связанное с выборами желание, поскольку его место на встрече оказалось «между двумя коммунистами»



— Завершатся выборы президента, я бы их всех рекомендовал в правительство сразу! Они готовые профессионалы. В региональное или в федеральное, как скажете, но я бы сразу — на федеральный уровень! — повторил Кондратьев.

— У нас еще не подведены итоги выборов, а вы уже предлагаете людей в кабинет министров? — возразил Артем Прокофьев.

-А мы всегда готовы предложить, у нас очень сильная гвардия! Мы готовы при любом раскладе! — заявил Кондратьев, после чего перешел в атаку на доверенных лиц Грудинина и на самого кандидата от КПРФ. — Я не знаю, например, кто доверенное лицо вашего миллиардера. Мне сегодня одного показали, я в первый раз увидел его.

— Я первоначально стал сомневаться, что «Единая Россия» не очень хорошо считает, когда подсчет на выборах идет. А теперь я стал сомневаться, когда вы деньги нашего кандидата считаете. В 200 раз умножать! — продолжил спор Прокофьев.

— Народ говорит, понимаете!

Своих доверенных лиц Прокофьев охарактеризовал как людей, у которых «нет больших погон, но они достойные». В их числе — Антон Головин, который, по словам Прокофьева, активно занимается помощью ветеранам и «детям войны», Геннадий Сомов, известный в РТ борец за права жильцов в сфере ЖКХ, и еще ряд представителей КПРФ.

Завершил этот блок Руслан Зиннатулин, рассказав, что в его штабе сейчас четыре доверенных лица, включая его самого. Он пояснил, что большинство желающих стать доверенными лицами Владимира Жириновского или партии ЛДПР не могут этого сделать, так как являются участниками ТИК.

Завершил этот блок Руслан Зиннатулин, рассказав, что в его штабе сейчас четыре доверенных лица, включая его самого



Прокофьев призвал побороть «одиночество» кандидатов

Прокофьев также обозначил ряд проблем текущей избирательной компании. Он вновь напомнил, что у КПРФ изымали газету «Правда» (тираж — 630 тысяч экземпляров). ЦИК РТ тогда заявил, что изготовление газеты не было оплачено из предвыборного фонда кандидата, однако Прокофьев объяснил ситуацию несколько иначе.

— Мы избираем президента Российской Федерации, публичное лицо, самое публичное в нашей стране. Но по действующему законодательству, если вы выпускаете агитационный материал, то вы не имеете права публиковать никого кроме кандидата. Но что это за кандидат, который должен быть вообще в одиночестве, либо в неопределенном круге лиц? Неужели кандидаты не должны презентовать свою команду или свою семью? — заявил глава штаба Грудинина.

Кроме того, Прокофьев посетовал, что доверенными лицами кандидатов не могут быть депутаты от партии, хотя, казалось бы, именно партия и ее депутаты выдвигают кандидата в президенты. В связи с этим Прокофьев анонсировал поправки в законодательство, которое внесет КПРФ на федеральном уровне, чтобы провести «ремонт избирательной системы».

Прокофьев посетовал, что доверенными лицами кандидатов не могут быть депутаты от партии, хотя, казалось бы, именно партия и ее депутаты выдвигают кандидата в президенты



А так ли молодежи все равно?

Леонид Толчинский также предложил обсудить, как привлекать к выборам молодежь, которая не очень активно откликается на посылы кандидатов в президенты и их избирательных штабов. Ему возразила зафкафедры связей с общественностью КФУ Галина Морозова.

— Молодежь заинтересована знать, какие процессы происходят в политике, она очень чутко реагирует на проблемы, которые есть в России. Она хочет знать ответы и прежде всего знать, когда же такая великая страна, Россия, найдет пути вывода страны из экономического кризиса. […] Я думаю, что для кандидатов в президенты это ключевой вопрос сегодня, — заявила эксперт.

Главы штабов поддержали эту позицию — каждый из них отметил, что молодежь заинтересована в политике и активно участвует в избирательной компании как волонтеры, работники штабов, наблюдатели и члены избирательных комиссий. Некоторые главы штабов даже представили тех доверенных лиц, которых они отнесли к категории «молодежь». Стало ясно, что молодежь — понятие относительное, так как некоторым из этой категории на вид было уже больше тридцати.

«Молодежь заинтересована знать, какие процессы происходят в политике, она очень чутко реагирует на проблемы, которые есть в России», — заявила эксперт



Однако вскоре после этого доверенное лицо Григория Явлинского, Борис Фанюк, сделал довольно резкое заявление о молодежной политике.

— Я вроде как молодежь и хочу сказать: пожалуйста, не надо нами заниматься. Не надо принимать про нас законы, мы сами как-нибудь разберемся. Когда наше государство начинает заниматься молодежью, оно ставит какие-то ненужные ограничения, или еще что хуже: на митингах, которые организуются молодежью, их хватают и сажают в автозаки. Вот на Алексея Навального сделало штабы, и их там прессуют — это молодежь, которая интересуется [политикой]. Они строят свои сети, свои команды, а вы их громите. — заявил Фанюк.

Не менее резкий и довольно мрачный ответ последовал от Андрея Кондратьева.

— Государство должно работать с молодежью. Это его стратегическая позиция, это будущее. Эти митинги, о которых вы говорите, вы посмотрите через какую они цепочку сетей проходят! Через какие зоны активности! Я могу совершенно точно сказать, у меня сын такого возраста, 15 лет, и я вижу, через какие сети проходят, где потом зовут на митинги. Мы должны это регулировать, государство обязано!

— Все-таки вы хотите запретить нам выходить на митинги? — настаивал Фанюк.

— Не запретить, регулировать! И если, извините, после просмотра сети девочка, допустим, совершает суицид, то это вина государства. И государство будет этим заниматься! — на эмоциях произнес Кондратьев.

Сгладить углы попытался глава молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров, который рассказывал о положительных примерах молодежной политики государства — в частности, о работе молодежного форума «Таврида» и системе грантовой поддержки молодежных проектов через подобные форумы.

1 / 25 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов