Посол США в Казани: «чудесный джем», встреча с Миннихановым и обед с Изамбаевой

Джон Хантсман опроверг встречи с кандидатами в президенты России и призвал не спекулировать на теме выборов

Вчера в Казань с официальным визитом прилетел посол Соединенных Штатов Америки в РФ Джон Хантсман. Это его первый визит в республику, в программе уже были посещение Казанской ТЭЦ-3 и Иннополиса, встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Газета «Реальное время» изучила, как прошел первый день визита Джона Хантсмана, и вспомнила, какие послы США в РФ уже посещали республику раньше.

Музыкальный посол

25 февраля в Казань прибыл с официальным визитом посол США в РФ Джон Хантсман, который пробудет в столице Татарстана до 27 февраля. Непосредственно на 26 февраля у дипломата была запланирована обширная программа. Но знакомство с Казанью он начал тем же вечером, когда прибыл в город. Его визит запомнился одному из городских «Циферблатов», где он сыграл с группой «Ледокол Пушкин». Пользователи соцсетей отметили такое движение: «Чудесный джем с послом Америки в России», «Вот вам и Америка!», «Оказывается, Джон еще и музыкант».

Самому Джону Хантсману понравился уже прием в аэропорту, своими впечатлениями по этому поводу он сразу поделился: «Какой прием! Рад приехать в Казань впервые! С нетерпением жду возможности увидеть, как в Татарстане россияне и американцы работают вместе и добиваются успеха».

Джону Хантсману понравился уже прием в аэропорту. Фото kazanfirst.ru



Посмотреть на чудо-турбину

Также Джон Хантсман посетил Казанскую ТЭЦ-3, где познакомился с новым блоком, модернизированным по технологии компании General Electric. Известно, что компания General Electric инвестировала 2 млрд долларов в технологию, использованную при модернизации блока ТЭЦ-3. Отличительная ее особенность — рекордный КПД в парогазовом цикле.

Казанская ТЭЦ-3 является самой крупной в столице Татарстана. В этом году теплоэлектроцентраль отметит 50-летний юбилей. С 2010 года она входит в состав энергетической компании ГК «ТАИФ» — «ТГК-16». Джон Хантсман на встрече с журналистами отметил, что республика открыта для инвесторов и торговли. Всегда требуются примеры успешного опыта, а пример с ТАИФ — это пример успешного опыта.

— Партнерство между General Electric и ТАИФ — это пример движущей силы экономического развития и процветания как в Казани, так и в США. Мы все выигрываем, когда работаем вместе, — признался посол.

К этому добавим, что господин посол сегодня посетил Агентство инвестразвития РТ и провел встречу в татарстанском Минпромторге. Завтра гостю предстоит поездка в Иннополис и посещение Свияжска.

Встреча с Миннихановым

Отметим, что в отличие от своего предшественника Джона Теффта, посещавшего Казань в 2015 году, Хантсман удостоился встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сухие строки пресс-релиза сообщают лишь о том, что «стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках существующих российско-американских отношений… Рустам Минниханов вкратце рассказал господину послу о социально-экономическом развитии региона, обозначил ряд наиболее актуальных инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики».

То, что Минниханов встретился с послом США, говорит о том, что он действительно тяжеловес, отмечают политологи. Фото president.tatar.ru

Российские политологи отметили главу Татарстана за организацию визита с американским послом на фоне демонстративного отказа глав других регионов от подобных встреч. Правда, и наделять Рустама Минниханова ролью переговорщика по выводу российских предприятий из санкционных списков, как это сделал популярный телеграм-канал, не стали.

— Думаю, это совершенно нормально, что он встретился. О таких поездках посла Кремль, естественно, информируют. Самое глупое, не так давно, демонстрируя свою высокую лояльность и гиперпатриотизм, некоторые главы отказывались встречаться с американским послом. Я считаю, что это идиотизм. По большому счету надо встречаться, общаться, развивать отношения, стремиться к взаимопониманию. И то, что Минниханов встретился с послом США, говорит о том, что он действительно тяжеловес. Ему не нужен дешевый пиар из серии: «как патриот своей страны в условиях давления США на Россию не буду встречаться с их послом». Так что эта встреча — нормальный рабочий процесс, демонстрация взаимного интереса и уважения — то, чего очень не хватает в отношениях двух стран, России и Америки, — отметил политолог Константин Калачев.

— Такие встречи, конечно, всегда согласовываются с Кремлем. Поэтому в этом есть какой-то замысел, смысл, неведомый нам. По поводу роли переговорщика по выводу из санкционных списков. Не Минниханова в этот список ставили, не Минниханову из него и выводить. Бесспорно, он очень талантливый, интересный, незаурядный человек. Через него решались многие вопросы, не только внутри Татарстана, но и Дагестан прибегал к его талантам. Решали взаимоотношения с мусульманскими странами. Но это не тот случай, когда именем одного человека меняется жизнь всей страны, — добавил политолог Андрей Колядин.

С кандидатами в президенты не встречался

Один из самых горячих вопросов из тех, что сегодня задавали журналисты, — о встречах посла с кандидатами на пост президента России. Дипломат пояснял, что ни с кем не встречался и подобных контактов у него не было.

«Я не встречался, у меня не было контактов ни с кем из кандидатов. Ведь моей первоначальной целью является встреча именно с представителями властей, и уже только потом я собираюсь встречаться с представителями кругов вне власти, — заявил он. — Очень часто нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы. Я даже не могу представить, что это возможно, так как мы очень ценим наши отношения. И когда разыгрывается такая война слов, это может привести только к лишней эскалации».

Посол побывал в старинных аудиториях КФУ. Фото kpfu.ru



Встреча с Изамбаевой

26 февраля он посетил КФУ, где побывал в старинных аудиториях. Студентов и преподавателей вуза дипломат называл не иначе как невероятно талантливыми. «Татарстан и США имеют долгую историю академических и культурных обменов, и эта молодежь еще раз убеждает меня: вместе нас ждет прекрасное будущее», — сообщается в посте официального аккаунта посольства США в России.



Джон Хантсман не обошел вниманием проблему ВИЧ/СПИД, разделив обед со Светланой Изамбаевой, возглавляющей одноименный некоммерческий фонд, помогающий взрослым и детям с этим заболеванием. Посол отметил, что для него большая честь узнать о работе организации.

— Это пример, который вдохновляет, это труд, который доказывает, что доступ к современным методам лечения позволяет каждому человеку жить полной жизнью и вносить свой вклад в развитие страны, — отметил Джон Хантсман.

Под этим же постом Светлана Изамбаева поблагодарила его, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. Позже она пояснила «Реальному времени», что на встречу был отведен всего час, а предстояло обсудить очень много вопросов.

— Я рассказала ему о фонде, что мы делаем, какими проектами занимаемся. Он подтвердил, что наши проекты важны и уникальны, сообщил, что поможет с составлением рекомендательных писем, которые могут понадобиться при поиске спонсоров. Добавил, что мы всегда с ним можем встретиться в Москве. Что касается опыта США в этой области, то я сама была там и рассказала ему об их ситуации, сравнила, как по факту мы отстаем от них, — прокомментировала встречу Светлана Изамбаева.

Она добавила, что много говорили о том, как у нее получилось прийти к организации фонда. «На его вопрос, стала ли я свободнее сейчас, — ответила, что да, хотя и не сразу. В 2005 году было страшно возвращаться в город, думать, как отнесутся другие, что люди будут бояться. Много говорили об отношении к болезни, которое нужно менять, о том, почему ВИЧ продолжает распространяться», — привела примеры руководитель некоммерческого фонда.

Джон Хантсман не обошел вниманием проблему ВИЧ/СПИД. Фото instagram.com

История отношений

Джон Хантсман стал послом США в РФ в сентябре прошлого года, сменив на посту Джона Теффта. В 2015 году предшественник Джона Хантсмана также посещал Татарстан. Он встречался со студентами летней школы программы Fulbright в КНИТУ-КХТИ, знакомился с возможностями ОЭЗ «Алабуга». Тогда руководитель фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов комментировал этот визит достаточно резко:

— У нас в Татарстане погостила Хиллари Клинтон, хорошо погостила — платок надела, Россию и Татарстан хвалила. А что сейчас она говорит? Россия — главный противник США. По моему мнению, международные силы пытаются расколоть нашу республику по национальным, межконфессиональным и другим параметрам. Те взрывы, что произошли, убийство заместителя муфтия, поджоги церкви — звенья одной цепи. Послы США просто так не приезжают. Татарстан не музей, хотя у нас есть много на что посмотреть. Что касается приглашения, то меня не пригласили, а если бы и пригласили, я бы не пошел. У меня много своих дел. А его есть кому сопровождать.

Хиллари Клинтон также приезжала в Казань осенью 2009 года в статусе главы госдепартамента США и позже действительно благодарила татарстанскую сторону за прием.

Татарстан послы США в РФ посещали в 1994-м (Томас Пикеринг), 1999-м и 2001-м (Джеймс Коллинз), 2002-м и 2005-м (Александр Вершбоу), 2006-м (Уильям Бернс), 2009 году (Джон Байерли).