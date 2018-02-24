Молочный бойкот Белоруссии: как Татарстан спасает сельское хозяйство, а Россельхознадзор — здоровье россиян
Татарстанские власти просят россиян не беспокоиться насчет повышения цен и не исключают, что начнутся попытки давления на ведомство, чтобы отменить ограничения
В субботу утром Кабинет министров Татарстана экстренно созвал прессу, чтобы выразить свое мнение по поводу решения Россельхознадзора о запрете на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Напомним, инициатором многие считают Татарстан — Рустам Минниханов «открыл глаза» Дмитрию Медведеву на ситуацию на молочном рынке. Впрочем, Россельхознадзор утверждает, что контролировал «молочку» из Белоруссии давно и неоднократно предупреждал о возможности введения ограничительных мер. Министр сельского хозяйства Марат Ахметов считает, что запрет не приведет к повышению розничных цен на молочные продукты в российских магазинах, но не исключает, что начнутся попытки давления на ведомство, чтобы отменить ограничения. Подробности в материале «Реального времени».
Антибиотики и лекарства для коров: из чего состоит белорусская «молочка»?
Решение о временном ограничении поставки в России ряда молочной продукции из Белоруссии было принято Россельхознадзором 22 февраля. С 26 февраля вводится запрет на ввоз молоко наливом, пастеризованные, стерилизованные и ультрастеризизованные сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочную сыворотку, сывороточный концентрат и молочный белок. Россельхознадзор говорит о том, что неоднократно предупреждали белорусскую сторону о возможном введении ограничений, если она не примет мер по контролю за безопасностью и качеством поставляемой в Россию продукции. Судя по информации на сайте ведомства, в 2016 году было 723 нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований, в 2017-м — 596, за два месяца 2018 года — 31 случай, 65,6% из которых — это наличие запрещенных веществ — антибиотиков и других препаратов, использующихся для лечения животных. Кроме того, выявляли несоответствие массовой доли жира и сухого молока. Среди нарушителей — «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», Светлогорский филиал «Калинковичского молочного комбината», ОАО «Милкавита», «Октябрьский завод СОМ», «Полоцкий молочный комбинат», ООО «Праймилк», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский» — молоко с этих предприятий завозилось на комбинаты России.
Впрочем, по данным Минсельхоза РТ, это только вершина айсберга — продукция, которая завозилась легально. Есть еще поставки по «серым» схемам без сопроводительных документов. О том, в каком объеме, Марат Ахметов ответить затруднился.
— По той информации, которая у нас есть, молочная продукция, которая завозится из Белоруссии, с которой мы имеем договор о едином таможенном пространстве, никакими сопроводительными документами не сопровождалась. А как тогда можно вести учет и говорить о количестве? Я не могу ответить. Белорусская сторона называет скромную цифру, а по факту завозится гораздо большее количество, которое нарушает баланс производства и потребления молока, — сказал Марат Ахметов и добавил: — Завозит ли Белоруссия только собственное производство в Россию? Я сомневаюсь.
Ранее депутат Госдумы от РТ Айрат Хайруллин заявлял, что через Белоруссию за три месяца заехало намного больше продукции, чем они за год производят: «Завезено оно было практически контрабандой. Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию. Но попав в Россию, до адресатов не доехала и выгрузилась на молочные заводы в нашей стране».
Как Татарстан вложился в молочный бойкот: «Наверняка идет серьезное давление на отмену этого решения»
Об убытках, которые терпят сельхозпроизводители из-за того, что молочные комбинаты перешли с местной натуральной продукции на более дешевую и на сухое молоко из Белоруссии, Рустам Минниханов рассказал 16 февраля Дмитрию Медведеву.
«Мне трудно возразить против аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы должны развивать свою молочную промышленность. У нас общий рынок с нашими друзьями из евразийского союза. Мы не можем его ограничивать, но мы должны думать о наших гражданах. Если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны. Надо просто подумать, каким образом из этого выйти», — сказал Медведев и поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу «подготовить предложения.
Поручение было дано 20 февраля, а 22-го Россельхознадзор уже принял решение о запрете на ввоз. Вероятно, «вину» за это возложили на Татарстан, и в субботу Кабмин РТ экстренно созвал журналистов, чтобы изложить свою позицию. По словам Марата Ахметова, татарстанские и российские производители «восприняли это решение с одобрением», однако Ахметов уверен, что некоторые ограничение оценили и не с положительной стороны.
— Наверняка идет серьезное давление на отмену этого решения, но мы понимаем, что это решение в пользу защиты наших российских товаропроизводителей, тем более Татарстан — субъект номер один по объемам товарного молока. Мы очень заинтересованы и надеемся, что это решение поможет нашим российским и татарстанским товаропроизводителям увеличить ассортимент продукции на российских прилавках, — сказал Марат Ахметов.
«Торговые наценки по отдельным видам продукции, особенно на сыры, масло, доходят до 60%»: кто наварился на молоке?
Закупочные цены на молоко обрушились почти на 40%, а розничные в то же время не упали ни на рубль. Справедливы опасения, что с запретом на поставку, учитывая аппетиты оптовиков и сетевиков, они не повысятся. Однако, по словам Марата Ахметова, бояться населению нечего, более того, «есть резервы в сторону снижения цен».
— Населению бояться того, что вдруг с введением ограничения белорусского ассортимента на прилавках по всей стране повысятся цены, не надо. От снижения закупочных цен на сырое молоко население не выиграло. Эта доля доходов осела у оптовиков и торговых сетей. Но если соответствующие службы надзора поработают с торговыми сетями, оптовиками в части их отпускных цен и в части наценок, есть серьезная возможность даже снизить потребительские цены. По нашей информации, торговые наценки по отдельным видам продукции, особенно на сыры, масло, доходят до 60%. Я порой даже задумываюсь, не специально ли они делают это, чтобы собственных товаропроизводителей ставить в неудобное положение, — сказал Марат Ахметов.
Кроме того, впереди лето, когда производство молока увеличивается и цены на сырье падают. Восстановятся ли закупочные цены на молоко сейчас и в какой срок, Ахметов сказать затруднился. Но для производителей республика разработала меры поддержки: не в августе, как обычно, а в феврале личные подсобные хозяйства получат компенсации на общую сумму 360 млн рублей, их перераспределят в пользу владельцев, имеющих больше голов скота и, следовательно, больше пострадавших от обвала цен.
— У того, кто держит одну корову, незначительная товарность, он только свои потребности покрывает, и поэтому мы решили выделить на одну корову не 3 тысячи рублей, а 2 тысячи. Больше пострадали от снижения закупочных цен те, кто имеет трех и более коров, поэтому им решили выделить по 4 тысячи рублей. Это поможет смягчить ситуацию и повлиять на настроение тех, кто занимается дойным стадом, — сказал Ахметов ранее на брифинге в Кабмине.
Сырьевой придаток?
Впрочем, перекладывать вину только на нехороших производителей, которые покупают сухое молоко, тоже неправильно. На том же брифинге в Кабинете министров Ахметов говорил, что сложности с переработкой молока возникли в том числе из-за недостаточности мощностей местных перерабатывающих предприятий.
— С учетом того, что предприятия проходили процедуры банкротства и мы только летом нашли инвесторов, которые вошли и начали работать, мы вынуждены были продолжать и в этом году 1000 тонн молока вывозить за пределы республики. И те предприятия, с которыми мы много лет работали, начали говорить: у нас есть сухое молоко для переработки, мы ваше не будем покупать. Соответственно, цены начали падать. Нам нужно время, чтобы успеть модернизировать. У нас есть инвестиционная программа по казанскому заводу на 1 млрд рублей с выходом на 1000 тонн переработки. Они наращивают день за днем прием молока — начали с 40 тонн, сейчас 200 тонн перерабатывают, летом выйдут на 400 тонн, а в 2019 году — на 1000 тонн. Есть проекты по Мамадышскому, Набережночелнинскому комбинату, Бугульме, Чистополю. Зеленодольский завод загружен полностью, — сказал Марат Ахметов.
О том, что Татарстан является сырьевым придатком, не имеющим своей производственной базы, говорил о министр сельского хозяйства России Александр Ткачев: «Эти предприятия во многом способствуют стимулированию цены. Вы сырье вывозите на другие территории за сотни километров. Понятно, что вас используют как сырьевой придаток. Поэтому вы и получаете по 18—19 рублей на выходе».
комментарии
на прилавках нет продуктов из натурального сырья
Везде всё китайское идёт...никто никого не проверяет...
раньше были службы проверяли на соответствие, а сейчас?
Напишут то, что покупатель хочет увидеть, а на соответствие никто не проверяет.
Откуда онкология???
всё оттуда- все больницы онкологические переполнены..китайское всё и везде..овощи тоже...китайцы выращивают на наших землях к примеру, в Волгограде, используют такие химикаты- наши лаборатории не знают им названия(((
А мы всё это едим, а потом удивляемся откуда все болезни.
Подумали: "А, покупателям и так сойдет, всё равно не узнают!".
Трейдеры сделали это втихую, о своих закупках они отмалчивались.
Все наши производители чак-чака давно используют китайский искусственный мёд.
А нашему Лаишевскому поставщику - предложение сами китайцы сделали, выкупили у него весь мёд и своим китайцам в 10 раз дороже продали.
Т.е. сами китайцы не едят свою химию, а травят нас, чтобы мы быстрее вымерли. И занять тем самым наши земли.
Думайте, к чему приведет наше содружество, не к добру - это всё!!!