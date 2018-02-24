Молочный бойкот Белоруссии: как Татарстан спасает сельское хозяйство, а Россельхознадзор — здоровье россиян

Татарстанские власти просят россиян не беспокоиться насчет повышения цен и не исключают, что начнутся попытки давления на ведомство, чтобы отменить ограничения

Фото: Антон Журавлев

В субботу утром Кабинет министров Татарстана экстренно созвал прессу, чтобы выразить свое мнение по поводу решения Россельхознадзора о запрете на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Напомним, инициатором многие считают Татарстан — Рустам Минниханов «открыл глаза» Дмитрию Медведеву на ситуацию на молочном рынке. Впрочем, Россельхознадзор утверждает, что контролировал «молочку» из Белоруссии давно и неоднократно предупреждал о возможности введения ограничительных мер. Министр сельского хозяйства Марат Ахметов считает, что запрет не приведет к повышению розничных цен на молочные продукты в российских магазинах, но не исключает, что начнутся попытки давления на ведомство, чтобы отменить ограничения. Подробности в материале «Реального времени».

Антибиотики и лекарства для коров: из чего состоит белорусская «молочка»?

Решение о временном ограничении поставки в России ряда молочной продукции из Белоруссии было принято Россельхознадзором 22 февраля. С 26 февраля вводится запрет на ввоз молоко наливом, пастеризованные, стерилизованные и ультрастеризизованные сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочную сыворотку, сывороточный концентрат и молочный белок. Россельхознадзор говорит о том, что неоднократно предупреждали белорусскую сторону о возможном введении ограничений, если она не примет мер по контролю за безопасностью и качеством поставляемой в Россию продукции. Судя по информации на сайте ведомства, в 2016 году было 723 нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований, в 2017-м — 596, за два месяца 2018 года — 31 случай, 65,6% из которых — это наличие запрещенных веществ — антибиотиков и других препаратов, использующихся для лечения животных. Кроме того, выявляли несоответствие массовой доли жира и сухого молока. Среди нарушителей — «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», Светлогорский филиал «Калинковичского молочного комбината», ОАО «Милкавита», «Октябрьский завод СОМ», «Полоцкий молочный комбинат», ООО «Праймилк», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский» — молоко с этих предприятий завозилось на комбинаты России.

Впрочем, по данным Минсельхоза РТ, это только вершина айсберга — продукция, которая завозилась легально. Есть еще поставки по «серым» схемам без сопроводительных документов. О том, в каком объеме, Марат Ахметов ответить затруднился.

— По той информации, которая у нас есть, молочная продукция, которая завозится из Белоруссии, с которой мы имеем договор о едином таможенном пространстве, никакими сопроводительными документами не сопровождалась. А как тогда можно вести учет и говорить о количестве? Я не могу ответить. Белорусская сторона называет скромную цифру, а по факту завозится гораздо большее количество, которое нарушает баланс производства и потребления молока, — сказал Марат Ахметов и добавил: — Завозит ли Белоруссия только собственное производство в Россию? Я сомневаюсь.

Айрат Хайруллин заявлял, что через Белоруссию за три месяца заехало намного больше продукции, чем они за год производят



Ранее депутат Госдумы от РТ Айрат Хайруллин заявлял, что через Белоруссию за три месяца заехало намного больше продукции, чем они за год производят: «Завезено оно было практически контрабандой. Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию. Но попав в Россию, до адресатов не доехала и выгрузилась на молочные заводы в нашей стране».

Как Татарстан вложился в молочный бойкот: «Наверняка идет серьезное давление на отмену этого решения»



Об убытках, которые терпят сельхозпроизводители из-за того, что молочные комбинаты перешли с местной натуральной продукции на более дешевую и на сухое молоко из Белоруссии, Рустам Минниханов рассказал 16 февраля Дмитрию Медведеву.

«Мне трудно возразить против аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы должны развивать свою молочную промышленность. У нас общий рынок с нашими друзьями из евразийского союза. Мы не можем его ограничивать, но мы должны думать о наших гражданах. Если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны. Надо просто подумать, каким образом из этого выйти», — сказал Медведев и поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу «подготовить предложения.

Поручение было дано 20 февраля, а 22-го Россельхознадзор уже принял решение о запрете на ввоз. Вероятно, «вину» за это возложили на Татарстан, и в субботу Кабмин РТ экстренно созвал журналистов, чтобы изложить свою позицию. По словам Марата Ахметова, татарстанские и российские производители «восприняли это решение с одобрением», однако Ахметов уверен, что некоторые ограничение оценили и не с положительной стороны.

— Наверняка идет серьезное давление на отмену этого решения, но мы понимаем, что это решение в пользу защиты наших российских товаропроизводителей, тем более Татарстан — субъект номер один по объемам товарного молока. Мы очень заинтересованы и надеемся, что это решение поможет нашим российским и татарстанским товаропроизводителям увеличить ассортимент продукции на российских прилавках, — сказал Марат Ахметов.

«Мы очень надеемся, что это решение поможет нашим российским и татарстанским товаропроизводителям увеличить ассортимент продукции на российских прилавках», — говорит Марат Ахметов



«Торговые наценки по отдельным видам продукции, особенно на сыры, масло, доходят до 60%»: кто наварился на молоке?

Закупочные цены на молоко обрушились почти на 40%, а розничные в то же время не упали ни на рубль. Справедливы опасения, что с запретом на поставку, учитывая аппетиты оптовиков и сетевиков, они не повысятся. Однако, по словам Марата Ахметова, бояться населению нечего, более того, «есть резервы в сторону снижения цен».

— Населению бояться того, что вдруг с введением ограничения белорусского ассортимента на прилавках по всей стране повысятся цены, не надо. От снижения закупочных цен на сырое молоко население не выиграло. Эта доля доходов осела у оптовиков и торговых сетей. Но если соответствующие службы надзора поработают с торговыми сетями, оптовиками в части их отпускных цен и в части наценок, есть серьезная возможность даже снизить потребительские цены. По нашей информации, торговые наценки по отдельным видам продукции, особенно на сыры, масло, доходят до 60%. Я порой даже задумываюсь, не специально ли они делают это, чтобы собственных товаропроизводителей ставить в неудобное положение, — сказал Марат Ахметов.

Кроме того, впереди лето, когда производство молока увеличивается и цены на сырье падают. Восстановятся ли закупочные цены на молоко сейчас и в какой срок, Ахметов сказать затруднился. Но для производителей республика разработала меры поддержки: не в августе, как обычно, а в феврале личные подсобные хозяйства получат компенсации на общую сумму 360 млн рублей, их перераспределят в пользу владельцев, имеющих больше голов скота и, следовательно, больше пострадавших от обвала цен.

— У того, кто держит одну корову, незначительная товарность, он только свои потребности покрывает, и поэтому мы решили выделить на одну корову не 3 тысячи рублей, а 2 тысячи. Больше пострадали от снижения закупочных цен те, кто имеет трех и более коров, поэтому им решили выделить по 4 тысячи рублей. Это поможет смягчить ситуацию и повлиять на настроение тех, кто занимается дойным стадом, — сказал Ахметов ранее на брифинге в Кабмине.

По словам Ахметова, торговые наценки по отдельным видам продукции, особенно на сыры, масло, доходят до 60%



Сырьевой придаток?

Впрочем, перекладывать вину только на нехороших производителей, которые покупают сухое молоко, тоже неправильно. На том же брифинге в Кабинете министров Ахметов говорил, что сложности с переработкой молока возникли в том числе из-за недостаточности мощностей местных перерабатывающих предприятий.

— С учетом того, что предприятия проходили процедуры банкротства и мы только летом нашли инвесторов, которые вошли и начали работать, мы вынуждены были продолжать и в этом году 1000 тонн молока вывозить за пределы республики. И те предприятия, с которыми мы много лет работали, начали говорить: у нас есть сухое молоко для переработки, мы ваше не будем покупать. Соответственно, цены начали падать. Нам нужно время, чтобы успеть модернизировать. У нас есть инвестиционная программа по казанскому заводу на 1 млрд рублей с выходом на 1000 тонн переработки. Они наращивают день за днем прием молока — начали с 40 тонн, сейчас 200 тонн перерабатывают, летом выйдут на 400 тонн, а в 2019 году — на 1000 тонн. Есть проекты по Мамадышскому, Набережночелнинскому комбинату, Бугульме, Чистополю. Зеленодольский завод загружен полностью, — сказал Марат Ахметов.

О том, что Татарстан является сырьевым придатком, не имеющим своей производственной базы, говорил о министр сельского хозяйства России Александр Ткачев: «Эти предприятия во многом способствуют стимулированию цены. Вы сырье вывозите на другие территории за сотни километров. Понятно, что вас используют как сырьевой придаток. Поэтому вы и получаете по 18—19 рублей на выходе».